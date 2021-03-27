Fenerbahçe’de koltuğa 4 usta isim aday

Fenerbahçe’de geçen 3 yılda olduğu gibi yeniden teknik adam arayışları başladı. Erol Bulut ile sezon sonunu beklemeden yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda takımı yabancı ve tecrübeli bir isme emanet etmeyi planlıyor. Adaylar arasında birbirinden deneyimli isimler var. Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Joachim Löw ilk sırada. Başkan Ali Koç, bir dönem sarı-lacivertli kulübe hizmet veren Löw ile özel görüşecek.

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GALLARDO ÇOK İSTİYOR

Arjantin basını da Marcelo Gallardo'nun Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini ileri sürmüştü. River Plate'te 2'si Libertadores olmak üzere 12 kupa kazanan Arjantinli teknik adamla temasa geçilecek. Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic de yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe, sezon başı Dalic'i takımın başına getirmek istemiş ama 54 yaşındaki hoca, EURO2020 sonrasını işaret etmişti. Dalic, yeni sezon için Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

SARRI İLE YÜZ YÜZE

Başkan Ali Koç'un, İtalyan hoca Maurizio Sarri ile bir görüşme yaptığı ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Koç, şu an kulüp çalıştırmayan Sarri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak. Öte yandan Koç, Emre Belözoğlu'yla görüştü. Teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında olacak olan Belözoğlu, dün antrenmanda takımın başında yer aldı.