Fransa kaçtı İsviçre yakaladı çeyrek final bileti penaltılarla geldi

EURO 2020 Son 16 turunda turnuvanın favorilerinden Fransa Romanya’nın başkenti Bükreş’te İsviçre ile karşı karşıya geldi. Olağanüstü kadrosu ile ‘ölüm grubu’ndan lider çıkan Fransızlar, İsviçre karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düştükleri maçı ikinci yarıda çevirdi. Üst üste 3 gol bulan Fransızlar skoru 3-1’e getirdi ancak İsviçre pes etmedi. 81’de ve 90’da ağları bulan İsviçre geri dönüşü gerçekleştirip maçı uzatmalara taşıdı. 120 dakika sonunda 3-3’lük eşitlik bozulmadı ve penaltılarda çeyrek final biletini alan İsviçre, Fransa’yı eleyerek tarih yazdı. Fransa’da son penaltıyı kaçıran Mbappe turu İsviçre’ye bırakan adam olarak maça damga vurdu.

SEFEROVİC ATTI, RODRİGUEZ PENALTI KAÇIRDI

Türkiye ile aynı grupta bulunan İsviçre çeyrek final biletini almak için çıktığı Fransa karşısında 15. dakikada Haris Seferovic’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda skoru tutmayı başaran İsviçre ikinci yarıya bambaşka bir görüntü ile çıkan Fransa karşısında bir anda geriye düştü.

53. dakikada Benjamin Pavard’ın, Steven Zuber’e ceza alanı içinde sol çaprazdan yerden kayarak yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Fernando Rapallini, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Ricardo Rodriguez’in şutunu Hugo Lloris, sağ köşeden top kurtarmayı başardı ve İsviçre farkı 2’ye çıkarma şansını elinin tersiyle itti.

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BENZEMA 2 DAKİKADA 2 TANE ATTI

Bu dakikadan sonra psikolojik üstünlük Fransa’ya geçti. Yıllar sonra milli takıma dönen Benzema 57’de sahneye çıktı. Kylian Mbappe’nin ara pasında topla buluşan Karim Benzema, ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Yann Sommer’in yanından ağlarla buluşturdu ve maça dengeyi getirdi.

2 dakika sonra bir kez daha sahne alan Benzema Fransızları 2-1 öne geçirdi. Kylian Mbappe ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Antoine Griezmann’ın ceza alanında soldan içeri gönderdiği ortasına yükselen Karim Benzema, kale önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

POGBA’NIN MÜTHİŞ GOLÜ İLE 3-1 OLDU

75’te Fransa farkı 2’ye çıkaran golü Pogba ile buldu. Karim Benzema’nın ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geldi. Dönen topu önünde bulan Paul Pogba’nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve şık vuruşunda meşin yuvarlak Yann Sommer’in solundan üst köşede ağlarla buluştu.

SEFEROVİC ÜLKESİNİ AYAKTA TUTTU

1-0’dan 3-1 mağlup duruma düşen İsviçre yine de maçı bırakmadı. 81’de farkı yeniden 1’e indirmeyi başaran İsviçre son dakikalara umutla gitti. Kevin Mbabu’nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Haris Seferovic, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı bir kez daha Hugo Lloris’in yanından ağlara yolladı.

ÖNCE OFSAYT SONRA ÇILGIN SEVİNÇ

Beraberlik için bastıran İsviçre 85’te ağları buldu. Ricardo Rodriguez’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Mario Gavranovic’in altıpas önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

4 dakika uzatma verilen maçta 90. dakikada gelen İsviçre’nin golü mücadeleye nefis bir heyecan kattı. Granit Xhaka’nın uzun pasıyla topla buluşan Mario Gavranovic, ceza yayından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Hugo Lloris’in sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda en net pozisyonu Fransa adına Mbappe yakaladı ancak golü atmayı başaramadı. Paul Pogba’nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kylian Mbappe’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top auta gitti. Uzatmalarda 3-3’lük eşitlik bozulmadı ve çeyrek finalisti belirlemek için penaltılara gidildi. Seri penaltı atışlarında Fransa son penaltıyı Mbappe ile kaçırdı ve çeyrek final bileti İsviçre’nin oldu.