Galatasaray, Kaan Ayhan’ı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kiralık transferi için Sassuolo ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Giresunspor maçının ardından Kaan Ayhan transferini KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı takım 28 yaşındaki savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katacak.
Galatasaray’dan yapılan açıklamada; “Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. ” denildi.
Bu sezon Sassuolo formasıyla biri kupa olmak üzere 11 maça çıkan Kaan, stoper bölgesinde görev alıyor.