Galatasaray’da inanılmaz olay! Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldırdı…

Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'a konuk olduğu maçta yaşananlar herkesi şoke etti. Sarı kırmızılı oyuncu Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırınca kırmızı kartla oyundan atıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’ın Giresunspor deplasmanında futbol sahalarında ender görülebilecek olaylardan biri yaşandı. Sarı kırmızılı takımda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu saha içerisinde bir anda birbirine girdi. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Brezilyalı savunmacı Marcao önce sözlü bir atışmaya girdi. Daha sonra Marcao 35 metreden koşarak Kerem’in üzerine doğru yürüdü ve kafa attı, ardından da yumruklar savurmaya başladı.

Ne olduğunu şaşıran 22 yaşındaki Aktürkoğlu takım arkadaşının kendisine karşı gösterdiği tepki karşısında adeta şoka girdi. İtişmelerin yaşandığı o anda Galatasaraylı diğer futbolcular da araya girerek ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.

DİREKT KIRMIZI KARTLA SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Yaşanan bu ilginç anların ardından kenara gelen Marcao oyuna girmek için hazırlık yapan Babel’e olayla ilgili bir şeyler anlatmaya başladı. VAR odasında gelen uyarı sonrası maçın hakemi kenara gelerek monitörden olanları izledi ve Brezilyalı oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan attı.

İlginizi Çekebilir Hüsamettin Tut, Galatasaray maçında 7 dakikada 2 penaltı yaptırdı, atıldı!

Takım arkadaşına karşı yaptığı hareketler nedeniyle statta da ıslıklanan Marcao direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Kerem Aktürkoğlu’nu sakinleştirerek yaşadığı moral bozukluğunu düzeltmeye çalıştı. Sahalarda daha önce nadir görülen bu olay sonrası Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerini Emre Kılınç’a bıraktı. Marcao, geçen sezon başında Türkiye Ümit Milli takımla oynanan hazırlık maçında devre arasında takıma katılacak Halil Dervişoğlu ile de benzer tartışma yaşamıştı.