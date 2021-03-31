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Galatasaray’da pozitif vaka sayısı 2’ye yükseldi

Galatasaray Kulübü corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Güncellenme: 16:26, 31/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da pozitif vaka sayısı 2’ye yükseldi

Galatasaray, milli takım kampından dönen iki futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray’ın yaptığı açıklamada, “Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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