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Galatasaray’da seçim kararı

Galatasaray olağan genel kurul toplantısında Başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi. Elmas "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz" dedi.

Yayınlanma: 08:00 - 27 Mart 2022 Güncellenme:
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Galatasaray’da seçim kararı

Galatasaray Kulübü 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saat 05.30’da ibra oylaması sona erdi ve oyların sayım sürecine geçildi.

Geçen yıl kasım ayında vefat eden Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Cengiz sonrası göreve gelen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.

Bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas “Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz” dedi.

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