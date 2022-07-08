Galatasaray’dan gece yarısı operasyonu

Galatasaray transferde gaza bastı. Müjdeli haberler İtalya'daki Erden Timur'dan geldi.

Mesut YILDIRIM

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Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş dışında resmi olarak takviye yapamayan ancak transfer listesi kabarık olan Galatasaray, bayram tatili öncesi hareketlendi.

Transferler için İtalya'nın Milano kentine giden Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur, önemli isimlerle masaya oturup İstanbul'a müjdeli haberler verdi. Bunlardan ilki Sergio Oliveira. Cimbom, Portekizli yıldızı renklerine kattı. Porto'nun 30 yaşındaki ön liberosunun transferi, dün gece yarısı noktalandı.

FENERBAHÇE’YE RET

Pazarlıklar, Milano'daki bir balık lokantasında başladı. Timur'un konakladığı otelde devam etti ve gece 03.00'e kadar sürdü.

Porto ile 4 yıllık kontratı bulunan, geçen sezon Roma'da kiralık oynarken satın alma opsiyonu 13 milyon Euro, bu sezonki çıkış maddesi 12 milyon Euro olan Oliveira için Fenerbahçe, Porto ile iki kez görüşmüş, bonservisi 8 milyon Euro'nun altına düşmeyince transfer gerçekleşmemişti. Mavi-beyazlı kulüp Galatasaray'a daha olumlu yaklaştı ve transfer sonuçlandı.

3+1'İ KABUL ETMEDİ

Pazarlıklar 12 milyon Euro'dan başlamış, Porto önce 10'a, sonra 8'e düşmüştü. Cimbom'dan 6 milyon Euro teklifi, Portekizli yöneticileri masaya çekti. Milano'daki bonservis pazarlığı, 3 milyon Euro + başarı bonusları ile noktalandı. Sergio Oliveira ise 3+1 yıllık mukaveleyi kabul etmedi. “Porto ile 4 yıllık net kontratı bırakıyorum” diyerek 4 yılda direten Portekizli oyuncunun talebi de kabul edildi ve 2 milyon 750 bin Euro artı prime evet diyen Oliveira bugün İstanbul'a gelecek.

GALATASARAY UMUTLANDI

Erden Timur, dün öğlen Milano'da Umut Bozok ve Lorient'li yetkililer ile bir araya geldi. Fransızlar 4 milyon Euro istiyor, sarı-kırmızılılar ise 3 milyon Euro teklif etti. Oyuncuya da 17 milyon lira önerildi, anlaşma yakın.

10’UN ADI PEDRO

Galatasaray’ın yeni 10 numarası da Joao Pedro oluyor. Cagliari forması giyen 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun transferine son nokta konuyor. Cimbom, İtalyan kulübü ile 5 milyon Euro karşılığı el sıkışmıştı.

SAKATSAN GELME

Galatasaray’ın forvet adayları arasında Haris Seferovic var. Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrforunun menajeri ile görüşüyor. 30 yaşındaki oyuncunun sakatlık sorunu, yönetimi düşündürüyor.

MEMLEKETE DÖNÜŞ

Galatasaray, Sassuolo ile Kaan Ayhan için el sıkıştı. İtalyan kulubünün 8 milyon Euro'luk direncini kıran sarı-kırmızılılar 5 milyon Euro'ya transferi bitirmeye hazırlanıyor. Erden Timur, bu transferde de başrolde.

AMERİKAN YARDIMI

Mohamed, Diagne ve Gomis'ten oluşan forvet hattını değiştirmek isteyen Galatasaray'da Haji Wright gündeme geldi. Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün, Daminarka kulübü SönderjyskE ile transfen için görüştüğü öğrenildi.