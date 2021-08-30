İspanyollar duyurdu! Emre Demir Barcelona yolunda…

İspanyol basını Barcelona'nın, Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir'i transfer ettiğini duyurdu. Transfer, ocak ayından itibaren resmiyet kazanacak. Emre Demir Katalan ekibine giden ikinci Türk olacak.

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Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona yolunda… İspanyol basınından Diario Sport’un haberine göre; Barcelona, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir için Kayserispor’la prensip anlaşmasına vardı. Katalan ekibi, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir’in ardından Kayserispor’daki performansıyla dikkat çeken Emre Demir için de geçtiğimiz günlerde resmi görüşmelere başladı.

SÜPER LİG’İN EN GENÇ GOLCÜSÜ

Emre Demir’in bonservisi için Kayserispor ile yaklaşık 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Emre Demir, 18 yaşına gireceği 2022’nin ocak ayına kadar Kayserispor’da oynamaya devam edecek. Kayserispor altyapısından yetişen 17 yaşındaki futbolcu, ofansif orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Genç futbolcu kanatlarda da oynayabiliyor.

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15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, Süper Lig’de 2019-20 sezonu 11’inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’un Gençlerbirliği’ne 2-1 yenildiği maçın 68’inci dakikasında oyuna girdi. 15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71’de golünü attı. Demir’e gol pasını ise 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz verdi. Emre attığı gol ile Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi.

Kayserispor’un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar ise Fransa ekiplerinden Rennes’e transfer olmuştu.

BAŞKAN GÖZBAŞI SİNYALİ VERMİŞTİ

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Barcelona ile anlaştığı öne sürülen genç futbolcu Emre Demir hakkında geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

Oyuncuya çok sayıda takımın ilgisi olduğunu belirten Gözbaşı, “Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor, bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım.”