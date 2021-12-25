Kasımpaşa 7 maç sonra kazandı! Altay hasreti 13 maça çıkardı…

Kasımpaşa sahasında ağırladığı Altay'ı 2-0 mağlup ederek 7 maç sonra 3 puanın sahibi oldu. Mustafa Denizli yönetiminde 12 maçtır kazanamayan Altay ise kötü seriyi 13 maça çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Altay’ı ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ryan Donk ve 89. dakikada Umut Bozok kaydetti. Altay’ın 41. dakikada Marco Paixao ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kasımpaşa’da Umut Bozok, 51. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Altay’da Cebrail Karayel, 67. dakikada gördüğü 2. sarı kartı sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 7 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 15’e yükseltti. 12 maçtır kazanamayan ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Altay ise 18 puanda kaldı. Kasımpaşa, Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor’u konuk edecek. Altay ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan Ben Ouannes'in içeri çevirdiği topa kale önünde Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada sol taraftan Ahmet Engin'in içeri çevirdiği topa kale önünde Ben Ouannes'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada sağ taraftan Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta arka direkte Donk topla buluştu. Donk'un düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içinde Ben Ouannes'e yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı olarak değerlendirdi.

52. dakikada Umut Bozok'un kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Lis oyun alanına çeldi.

62. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Engin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Cebrail Karayel'in Evren Elmalı'ya yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Cebrail Karayel, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

87. dakikada sağ taraftan Mehmet Feyzi Yıldırım'ın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Yusuf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lis oyun alanına çeldi.

88. dakikada Ben Ounnes'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Umut Bozok'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0