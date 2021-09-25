Mario Balotelli, Sergen Yalçın’a yaptığı hareket sonrası konuştu! Videoyu izleyip, hocasına döndü ve…

Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'a kendisi hakkında yaptığı yorumun cevabını yıllar sonra vermesiyle dünyada gündem olmuştu. Balotelli, o anın öncesini ve sonrasını anlattı.

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Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçında gol attıktan sonra siyah-beyazlı takımın yedek kulübesine giderek teknik direktör Sergen Yalçın’a mesaj gönderen Mario Balotelli, o anları anlattı.

Yalçın’ın yorumcu olduğu dönemde kendisi hakkında ‘Beyni yok’ ifadesini kullandığını öğrenen Balotelli, kendisine izletilen videonun ardından hocası Montella’ya, “Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim” dediğini belirtti.

TV100’e konuşan Balotelli’nin sözleri şöyle;

– Türkiye’ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. Benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok.

– Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş’ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım.

– Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce, ismini vermek istemediğim bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın’ın bana “Beyni yok” dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, ‘Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim? Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim’ dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum.

“TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM”

– Şu bilinsin ki benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmaz. Ben bu sporu, futbolu çok seviyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Bana sahip çıkan Adana Demirspor taraftarlarını çok seviyorum. Adana halkını çok seviyorum. Sayın Başkan Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, hocamız ve taraftar bana her zaman destek oldular. Burası çok güzel bir şehir. Türkiye’de mutluyum, Türkiye benim ikinci vatanım. Burada bana gösterilen ilgi ve alakaya minnettarım.

– Ayrıca ben çok yardımsever bir insanım. İtalya milli takımı ile şampiyon olduğumda aldığım bütün primi İtalya’daki sokak çocuklarına bağışladım. Ben çocukları çok seviyorum. Ben gençleri çok seviyorum. Benim için millet, din, dil, ırk hiç fark etmiyor. Ben herkesi çok seviyorum. Ayrıca önümüzdeki hafta için devlete bağlı olan kimsesizler yurdundan bir randevu istedim.

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olumlu bir şekilde karşılık verip teşekkür etti. Orada bulunan çocuklara yardımda bulunacağım. Onlara forma, Futbol ayakkabısı, spor ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, eşofman takımı, şortlar alacağım. Ne varsa, ne eksikleri varsa hepsini tek başıma karşılama kararı aldım. Bana bu fırsatı verdiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

– Adana Demirspor takımının oyun sistemi, oyun disiplini çok iyi. Ben burada çok mutluyum, büyük başarılar yakalamak istiyorum. Burası tam olarak benim yuvam gibi. En başta teknik heyetimiz, başkanımız Murat Sancak bey ve Metin Korkmaz bey futbol adına çok sağlıklı bir ortam oluşturmuşlar. Burası tam bir futbol şehri. Burada büyük başarılar yakalamak istiyorum. Şampiyonluklar yaşamak istiyorum.

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