Milli Takım’da bu filmi Hiddink, Terim ve Luce’de görmüştük! Yalvararak olmuyor…

Sözcü Gazetesi muhabiri Yasin Yıldırım, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve TFF arasındaki görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine değerlendirmelerde bulundu: "TFF’ye hoca arıyorsanız ilk önce şu maaşları biraz düşürün. 500 bin Euro yapın da Ay-Yıldız sevdalılarını bir görelim önce. Sonra inşaat harcından değil de futbolun harcından anlayanları TFF’nin tepelerinde görelim..."

Yasin YILDIRIM

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YORUM HABER | Hollanda hezimeti sonrasında Şenol Güneş, “Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçlamaya başlıyorsa düzende bir yanlışlık var” demişti. Güneş'in bu lafı TFF Başkanı ve yönetimini çok rahatsız etmiş, şimdi kovmanın yollarını arıyorlar. Şenol Güneş haklıydı. Her geleni yalvararak çağırıp, milyonlarca Euro ve TFF'nin tüm ballı lokma imkânlarını önlerine serip aynı sonuçları alıyorsak burada bir yanlış vardı.

Türk futbolu böylesine vurdumduymaz ve mirasyedi düzeninde yönetildiği sürece günah keçisi hep hocalar olmaya devam eder. A Milli Takım teknik direktörlüğü koltuğuna ‘emekli ikramiyesi' ya da ‘piyango' gözüyle bakılırsa sonuç hep dibe vuruş olur. Gelin biraz geriye gidelim ve yalvararak getirdiğimiz isimlere bir bakalım.

HIDDINK’E 8 MİLYON

2010 yılında Mahmut Özgener ve ekibi Türk futbolunun kurtuluşunu Guus Hiddink'te buldu. Adam gelmek istemiyordu ama neredeyse her hafta Hollanda'ya gidilip ikna turları yapıldı. Sonunda dayanamadı, “Piyasam bu, 8 milyon Euro geleyim” dedi. TFF, o zamanki bütçesinin neredeyse 3'te birini Hiddink'e yatırdı. Sonuç adam 15 ay dayanabildi. Göndermek için elli akla atıldı. 1 milyon Euro tazminatla gitti.

LUCE’YE DE TAZMİNAT

Terim’den sonra Mircea Lucescu için aynı senaryolar çizildi. Galatasaray da hoca arıyordu. Rumen teknik adam, yakın dostu TFF Başkanı Yıldırım Demirören tarafından sarı-kırmızılıların elinden kapıldı. Gençleştirme operasyonu yapsın diye 72 yaşındaki Lucescu'ya 2.5 milyon Euro maaşla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalatıldı. Türkiye, Uluslar Ligi'nde küme düştü. Zaten sözleşmesi bitiyordu kalan 625 bin Euro'cuk daha verildi ve yollandı.

SIRADAKİ GÜNEŞ

Şenol Güneş de Beşiktaş'taki misyonunu tamamlamak üzereyken “Gel bizi kurtar” diyerek yalvar yakar yeniden Milli Takım koltuğuna oturdu, 3.2 milyon Euro maaşla. Uluslar Ligi'nde küme düşme ve Euro 2020 fiyaskosu akıllarda. Şimdi kovmak için elli takla. Evet Güneş'in de dediği gibi bu düzende bir yanlışlık var. TFF'ye hoca arıyorsanız ilk önce şu maaşları biraz düşürün. 500 bin Euro yapın da Ay-Yıldız sevdalılarını bir görelim önce. Sonra inşaat harcından değil de futbolun harcından anlayanları TFF'nin tepelerinde görelim. Sonrası kolay.