Milyonlarca dolarını kaptıran Arda Turan’a Eyüpspor’dan moral

Banka müdürü Seçil Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan'a takımı Eyüpspor'dan destek geldi.

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1. Lig’in 13. haftasında evinde Manisa FK’yı 2-1 yenen Eyüpspor’da maçın ardından Başkan Murat Özkaya, Arda Turan’ı tribünlere götürüp alkışlattı.

Geçtiğimiz hafta lider Eyüpspor, 1. Lig’in 13. haftasında evinde Manisa FK’yı Bruno ve Ahmed Kutucu’nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü.

‘HOCAMIZ İÇİN OYNADIK’

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu dolandırıcılık olayında banka müdürü Seçil Erzan tarafından milyonlarca doları alınan ve savcılığa şikayette bulunup dava açan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a karşılaşma sonrası Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, futbolcular ve taraftarlar moral verdi. Başkan Murat Özkaya, Turan’ı maç sonu tribünlere alkışlattı. Futbolcular, karşılaşma sonrası Arda Turan’ın etrafında toplanırken, takımın tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok da bir konuşma yaptı. Demirok, “Biz çok güzel bir aileyiz. Bugün sadece futbol ailesi olduğumuzu göstermedik. Biz, iyisiyle kötüsüyle, derdiyle sevinciyle hep beraber güzel bir aileyiz. Bugün bu maçı hocamız için oynadık. Her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Maç sonunda bizim aile pic.twitter.com/fHIHsOEgiF — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) November 28, 2023

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