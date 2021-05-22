Mustafa Cengiz’in ‘Terim’ sözlerine ilk karşılık Ümit Davala’dan!

Galatasaray’da mevcut başkan Mustafa Cengiz’in basın toplantısında Fatih Terim’le ilgili sözleri, sarı-kırmızılı camiada gündeme damga vururken, Terim cephesinden flaş bir karşılık geldi.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklarken, deneyimli teknik adama yönelik sitem dolu açıklamalar yaptı.

Terim’in yardımcısı Ümit Davala, Mustafa Cengiz’in açıklamalarından saatler sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak “Gülüyoruz ağlanacak halinize” açıklamasını yaptı.

MUSTAFA CENGİZ FATİH TERİM İÇİN NELER DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini ifade ederken sitemkar dolu bir açıklama yapmıştı. İşte Cengiz’in Fatih Terim ile ilgili söylediği sözler:

”Basında haber çıkıyor, hocadan ben telefon beklerdim. Doğru mu diye sormasını. Hayır o yargıç olarak kararını vermiş, basın sözcüsü olarak da çıkıp açıklamış. Albayrak'a haber vermiş, o da yalvarmış hocam yapma diye. Yapmasını beklemezdim ama yaptı. Göreve devam edersem sevgili Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum.”

‘O ANDA İSTİFA ETMELİYDİ'

“Neden Fatih Terim ile sözleşme uzatmıyorum? Biz düşman değil miyiz? O anda, hemen o anda Fatih Terim istifa etmeliydi, ona istifa etmek yakışırdı. Fatih hocamız konuşurken beni buz etti. Yusuf yerinden fırladı, benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. ‘İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Beni işaret etti, bunu anlamamak için aptal olmalıyım. Ben ve yönetim, biz düşmanız ya. Nasıl olacak da Fatih Terim'le yola devam edeceğiz. O anda istifa etmeliydi, ona bu yakışırdı.”

‘DÜŞMANLARINI DUMAN ETTİN SEVGİLİ HOCAM!'

“Yapma be sevgili hocam. Bir kere eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Oğlumu aradın ettin, hep ‘Onun için oynayacağız' dedin, 8 kere yenildik. Ben de dedim ki ‘Benim için oynamasın, söyle' dedim. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum eserinle övünebilirsin, kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere geçmiş olsun ziyaretine gelmedin.”