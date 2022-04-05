Nihat Özdemir, TFF’den istifa nedenini açıkladı: ‘Göksel Gümüşdağ’

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa eden Nihat Özdemir, görevinden ayrılma gerekçelerini ve yaşananları anlattı.

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Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan toplantıda istifa ettiğini açıklayan Nihat Özdemir, 3 yıl süren TFF başkanlığı görevine veda etti.

Türk futbolundaki birçok krizin ortasında istifa ettiğini açıklayan Nihat Özdemir, Posta gazetesine kararın gerekçelerini anlattı:

“Bu anlık bir olay değildi. Uzun süredir kafamda şekillenen kararı uygulamaya koydum. Geçen hafta katıldığım UEFA görüşmelerinde bu konuyu kendi kendime açtım ve sonunda kararımı verdim.”

“GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ ETKEN OLDU”

“Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Birçok yerde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istifamda rol oynadığı yazılsa da bunun aslı astarı yok.”

“13 HAKEM ETKİLİ OLMADI”

“Geldiğim günden beri yıpratıldım. Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım. 13 hakem ile ilgili alınan kararın Tahkim Kurulu’ndan dönmesi de istifa kararımda asla ve asla etkili olmadı.”

“YAYIN İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK”

“Maalesef yayın ihalesini gerçekleştiremedik. Katar’da yaptığımız son toplantıda da işler iyi gitmedi. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Her şeyin hayırlısı olsun, şimdi hayatımda yeni bir dönem başlıyor.”

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