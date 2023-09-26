Okan Buruk’tan penaltıya yorum: Icardi daha önce de yapmıştı, saygısızlık değil!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçında Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltı atışını değerlendirdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Icardi ile Kerem’in kullandığı enteresan penaltıyı yorumladı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Icardi, Okan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Icardi, penaltıda topu Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı. Kerem, penaltıyı pasla kullandı. Icardi, bu topu dışarıya gönderdi.

Çok konuşulan bu penaltı atışını değerlendiren Buruk, ‘Icardi daha önce bunu yapmıştı ve tekrarlamak istedi. Oyuncularımın kararına saygı duyuyorum’ dedi.

İşte Okan Buruk’un açıklamalarından satır başları:

‘RAKİBİMİZE SAYGISIZLIK DEĞİLDİ’

“Penaltı olayı aslında bu uzun zamandır oyuncularımın kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Geçen sezon birkaç maçta konuşmuşlardı. Bugün denediler. Penaltı tabii ki kaçabilir. Bu oyuncularımın aldığı sorumluluk. Direkt vursa da kaçabilirdi. Biz de bunu duyuyorduk geçen sezon. Kendilerine özgüvenleri var. Icardi daha önce bunu yapmıştı ve tekrarlamak istedi. Oyuncularımın kararına saygı duyuyorum. Penaltı atılır, kaçırılır. Oyuncularımın yanındayım. Hiç önemli değil. Şu da yanlış anlaşılmasın; rakibimize saygısızlık değildi bu. Geçen sene daha zorlu maçlarda bunu denemek istediler. Bu onların düşünceleriydi. Aslında doğru da yaptılar ama son vuruş dışarı gitti. Penaltı direkt vuruşta da kaçsa üzülüyorsun. Aynı üzüntü. Önemli olan kendilerine özgüvenleri. Mauro Icardi, sonra attığı golle takımına maçı kazandırdı.”

‘MAÇIN HAKİMİ BİZDİK’

“Çok hızlı başladık, 1-2-4-6. dakikalar… Çok kolay rakip kaleye gittik. Sonlandırmada büyük bir problem yaşadık. Rakip kale çevresine gittiğimizde son paslar, şutlar, ortaları iyi yapabilsek çok gol bulurduk. Günün sonunda 1-0 galibiyet ama daha farklı bitebilirdi. Bir yandan bunu istiyoruz. Maçın sonunda da her şey olabilir. Rakip gelir, gol olur. İkinci yarı başında rakibe tehlikeli fırsatlar verdik ama onun dışında maçın hakimi bizdik. Maçı daha erken bitirsek, 2-3’ü bulsak bizim için de farklı olacaktı.”

‘KEŞKE BOEY’İ DİNLENDİRSEYDİK’

“Demin soyunma odasında onu konuşuyorduk; keşke Sacha Boey’i dinlendirseydik. 2-3’ü bulabilseydik Sacha Boey’i dinlendirecektik. Sacha, oynamayı ve antrenman yapmayı çok seviyor. Takıma müthiş enerji veriyor. Kazandığı ikili mücadeleler, maç içinde takımın direncini artırıyor. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. Hep çalışıyor, kendini hazır tutuyor. Sacha çok önemli biri. Tabii ki savunmacı farklı oluyor ama Sacha savunma oyunculuğu dışında da geçen maçta attığı gol önemliydi. Bugün gol de atabilirdi, asistler de yapabilirdi. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynuyor. Sacha gibi biri bizimle olduğu için şanslıyız.”

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