Paris Saint Germain’de Lionel Messi için geri sayım! Eyfel Kulesi’nde hazırlık…

Barcelona'dan resmen ayrılan Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transferi artık an meselesi. 34 yaşındaki Messi, yeni kulübünden 3 yılda net 120 milyon Euro kazanacak. Öte yandan PSG'nin Messi için Eyfel Kulesi'ni kiraladığı iddia edildi.

SOZCU.COM.TR

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Lionel Messi'nin, Barcelona kariyerine nokta koymasının ardından yeni takımı Paris Saint Germain olacak. Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, 34 yaşındaki futbolcunun, Ligue 1 şampiyonundan 3 yılda net toplam 120 milyon Euro alacağını açıkladı.

Gazete, Arjantinli yıldızın aynı zamanda menajeri olan babası Jorge Messi'nin PSG ile el sıkıştığını da belirtti. Messi, bugün TSİ 13.00'te Camp Nou'da yapacağı basın toplantısıyla Barça'ya resmen veda edecek.

TRANSFERDE ŞOV YAPTI

Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin yanı sıra bu sezon kadrosuna kattığı dünya çapındaki yıldızlarla da dikkat çekti. Milan'dan Gianluigi Donnarumma, Real Madrid'den Sergio Ramos ve Liverpool'dan Georginio Wijnaldum'un üçünü de bonservisi elinde alan PSG, Inter'den Achraf Hakimi için ise kulübüne 60 milyon Euro ödedi. Fransız basını, Messi'nin transferi hakkında “Pastanın üzerindeki çilek” yorumunu yaptı.

EYFEL KULESİ İDDİASI

Öte yandan Paris Saint Germain’in Eyfel Kulesi’ni kiraladığı ve Messi transferini burada duyuracağı iddia edildi. PSG, en son Neymar transferi öncesinde Eyfel Kulesi’ni kiralamış ve dev yapı kulübün renkleriyle ışıklandırılmıştı.

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