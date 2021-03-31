Sergen Yalçın ‘İstemiyoruz’ demişti… Beşiktaş’ta Halil Umut Meler isyanı

Süper Lig’in 32. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler’in atandığı duyuruldu. MHK’nin bu kararı, Beşiktaş taraftarının tepkisine neden oldu.

Halil Umut Meler en son, 31. haftada Beşiktaş’ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı ve 1-1 berabere biten maçta düdük çalmıştı. Üst üste iki hafta Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler ile ilgili Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçından sonra “Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur” demişti.

Sergen Yalçın bu sözlerinin ardından MHK’nin Halil Umut Meler’i hemen ertesi hafta Beşiktaş maçına ataması, siyah-beyazlı taraftarların sert eleştirilerine neden oldu. Beşiktaş taraftarları, atamaya sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.

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İşte Twitter’da Türkiye gündemine oturan Beşiktaş taraftarlarının Halil Umut Meler tepkilerinden bazıları:

Halil Umut Meler atamasından sonra şunu net anladım. Bu ülke de birileri özellikle her kesimde işler gerilsin istiyor. Kargaşa çıksın konuşulsun. Bak bu Beşiktaşa yapılınca söylüyorum. Bu atama tamamıyla gereksiz ve art niyetlidir. Kaos istemektir. He kime yarar? Zaman — Hüseyin (@Husing2021) March 31, 2021

Halil umut meler Fenerbahçe maçından sonra da Beşiktaş Kasımpaşa maçına atandı. Bunlara alıştık… — _besiktas.cumhuriyeti (@besiktascumhur1) March 31, 2021

Sergen Yalçın “Halil Umut Meler'i bir daha Beşiktaş maçlarına istemiyoruz” açıklamasından hemen sonra MHK Halil Umutu Beşiktaş maçına atadı. Nereden bakarsanız bakın, bu Beşiktaş'a göz dağı vermek, meydan okumaktır!! @Besiktas #OperasyonHakemiMeler pic.twitter.com/W1jxfwFA3v — Burak

İlklerin takımı Beşiktaş. Halil Umut Meler üst üste 2 hafta Beşiktaş maçına atandı. pic.twitter.com/r9Ahov1xsu — kadirefe1903 (@kadirefe19033) March 31, 2021

Kardeşim siz dalga mı geçiyorsunuz? Halil umut meler ‘i 2 maç üst üste maçımıza atamak nedir? İnada mı yapıyorsunuz! —

Kasımpaşa Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'i vermişler. Abicim bu resmen meydan okumadır. Ayrıca derbinin içine eden hakemi 1 maç sonra nasıl Beşiktaş maçına atıyorsunuz. Vallahi büyük rezillik yaşanıyor. — Yakup JK

Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçına atayan TFF, artık benim için yok hükmündedir. — Serencebey JK (@fatkos5) March 31, 2021

Mevzu BJK olunca tarihin ilkleri yaşanabilir çok şaşırmamak lazım. Halil Umut Meler — Mehmet Ali Sarıkuş (@MehmetAliSarku1) March 31, 2021

Bülent Yıldırım veliahti Halil Umut Meler yine macimiza atanmış! Bu meydan okuma sonucu olabilecek bir puan kaybında MHK nasıl hesap verecek ?? — Taymin Biybolat

Sadece Sergen Yalçın bu hakemi istemiyoruz dediği için HOCAMIZA ve CAMİAMIZA inat Halil Umut Meler'i tarihte bir ilki yapıp üst üste ikinci maçımıza atadılar.Sergen Yalçın'ı Rasim Kara yalnızlığına sürüklemeyin sayın Beşiktaş yönetimi bizim gibi siz de sahip çıkın hocamıza — BERKE (@arkadirekklarin) March 31, 2021

Halil Umut Meler… tam bir tepki ataması… — Mustafa (@yolgosteren95) March 31, 2021

MHK tarihte ilk kez, bir hakemi üst üste aynı takımın maçına veriyor. Halil Umut Meler, Fenerbahçe derbisinden sonra Kasımpaşa maçında da Beşiktaş'ın maçını yönetecek. Sergen Yalçın, derbi sonrasında Halil Umut Meler'i maçlarında istemediğini dile getirmişti. @Besiktas — Düzgün İlaslan¹⁹⁰³ (@duzgun_1903) March 31, 2021

Halil Umut Meler'in arka arkaya Beşiktaş maçına verilmesi Beşiktaş'a meydan okuma olmuş. Futbolu yönetip ortamı yumuşatmasını beklediğimiz insanlar rajon kesiyor işte. — ecb (@kendinceyapan) March 31, 2021

Beşiktaş'ın Beşiktaşlının daha fazla kenetlenmesi Futbolcuların motive olması için kalan maçların hepsine Halil Umut Meler'i verin BEŞİKTAŞ 1 ay kala şampiyonluğu ilan eder @TFF_Org — ibrahim %9mutlu (@by_prestij06) March 31, 2021