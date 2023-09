Türkiye’nin transfer çılgınlığı dünya basınında! Halkın vergileri, yıldız transfer politikası ve hükümetin bakışı…

Son zamanlarda futbol dünyasında büyük bir para akışı yaşanıyor ve bu durum, özellikle Avrupa’nın bazı büyük liglerindeki kulüplerin, yüksek maaşlı oyuncularını, paralarının tükenmesi konusunda endişe duymayan devlet destekli kulüplere satmalarına imkan tanıdı.

Bu durum, birkaç yıl önce böyle harcamaların hiçbir işareti olmamasına rağmen gerçekleşiyor. Örneğin, Suudi Arabistan büyük harcamalar yaparken, Türkiye de benzer şekilde hareket ediyor.

Suudi Pro Ligi’nde harcanan paralar kadar dramatik olmasa da, Galatasaray, Fenerbahçe ve bir dereceye kadar Beşiktaş, “Bunu nasıl yapıyorlar?” sorusunu akıllara getiren transferler gerçekleştiriyor. Üstelik transfer penceresi yarına kadar açık olduğundan, transfer edilen oyuncu listesi daha da uzayabilir.

Galatasaray, kadrosuna Wilfried Zaha, Hakim Ziyech (Suudi Arabistan’a transfer olması gündemdeydi), Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez’i dahil etti. Ayrıca, geçen sezon kiralık olarak oynayan Mauro Icardi’nin bonservisini satın aldı.

Fenerbahçe ise Fred, Livakovic, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Cengiz Ünder gibi yıldız oyuncuları transfer etti. Beşiktaş, kadrosuna Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic ve Milot Rashica’yı dahil etti.

The Athletic editörü Nick Miller, Türkiye’de yaşanan transfer çılgınglığına dair, uzman görüşlere de yer verdiği bir haber yazdı. Bu haberi, sizler için derledik…

Transfermarkt web sitesinin verilerine göre, son iki yılda Premier Lig 4,2 milyar Euro ile en yüksek net harcamayı yaparken, Türkiye’nin Süper Lig’i 101,9 milyon Euro ile listenin oldukça gerisinde yer alıyor. Ancak futbolseverler, bu rakamlara karşı biraz şüpheci yaklaşmaya meyillidir.

Thank you for the warm welcome @Besiktas Excited for this new challenge and can't wait to get started! pic.twitter.com/zqJ3YGGMVX

— Alex Ox-Chamberlain (@Alex_OxChambo) August 15, 2023