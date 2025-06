İlişkilerde sıra dışı gelişmelerin bizi beklediği bir haftaya ilerliyoruz. 4 Temmuz’da Venüs ve Uranüs’ün 29 derece Boğa burcundaki buluşması, ilişkilerde sürpriz gelişmelere göz kırpıyor. Ama sadece ilişkilerde değil, kripto paralar, coinler, dijital para ile ilgili de beklenmedik, sürpriz veya yön değiştirici gelişmeler kapıda olabilir!

KRİPTO PARALAR

4 Temmuz’da Anaretik derecede (bir burcun son derecesi) gerçekleşecek Venüs-Uranüs kavuşumu, finans sistemleriyle ilgili bir şeylerin sonlanmakta olduğunu, yeni finans sistemi ve parametrelerinin öne çıkacağını düşündürüyor. Boğa burcu para ile alakalıdır, Venüs de modern astrolojide para ve kaynaklarla alakalıdır. Anaratik dereceler sembolik anlamda bir şeylerin sonlanmasını ifade eder. Bu kavuşum, Venüs ve Uranüs’ün bu yıl içerisindeki son kavuşumu olacak. Bu da bana, halihazırda mevcut olan dünya para sisteminin sonlanmasına ve değişmesine yönelik adımlar, açıklamalar yapılabileceğini düşündürüyor.

TAM DA 5 TEMMUZ’DA

Geçen haftaki yazımızda 5 Temmuz kehanetinden bahsetmiştik. Bu astrolojik bir öngörü değil, Japon çizer ve kahin Ryo Tatsuki’nin “Yeni Wanga” olarak anılan kitabının güncellenmiş baskısında, 5 Temmuz 2025 tarihinde Japonya’da büyük bir felaket yaşanacağı öne sürülen bir kehanet. https://www.sozcu.com.tr/yeni-kahinin-5-temmuz-kehaneti-dunya-capinda-panik-yaratti-p185716 O günün gezegen geometrisi hakkında Sözcü Televizyonunda yayınlanan ve düzenli olarak konuk olduğum Gökyüzü Sohbetleri programında Simge Fıstıkoğlu’na açıklama yapmıştım. Deprem tahmini görselimiz 1-4 Temmuz tarihleri arasında sismik aktivite potansiyelini yüksek gösteriyor.

Okyanus depremleriyle ilişkilendirilen Neptün’ün de tam 5 Temmuz’da geri harekete dönecek olması (Retro), astrolojik açıdan hakikaten dikkat çekici. Geri harekete dönekte olan bir gezegenin enerjisini güçlü bir şekilde hissederiz. Bu Neptün olduğunda okyanuslarla ilişkili sorunlar, deniz depremleri ve benzer sorunlar olasıdır. Zira Neptün’ün Yunan mitolojisindeki karşılığı deniz ve su tanrısı Poseidon’dur.

JAPONYA ÜZERİNE İZ DÜŞÜYOR

Daha önceki yazımda ve Sözcü Televizyonundaki yayında da belirttiğim gibi, 25 Haziran yeniayının gezegen iz düşümleri Japonya’nın da bulunduğu bölgeden geçiyor. İçinde bulunduğumuz günlerde 500 deprem Tokara Adaları’nı sarstı. Aşağıda yeniayın Japonya üzerinden geçen hattını gösteren coğrafi haritayı görmektesiniz.

SEVDİKLERİNİZLE KONUŞUN!

4 Temmuz Cuma günü 18.30 itibariyle ilişkiler gezegeni Venüs İkizler burcuna geçiyor. Hemen ardından Satürn ve Neptün ile olumlu açıya ilerliyor. Sevdiklerimizle iletişime geçmek, önemli konuşmaları yapmak açısından çok uygun bir hafta sonu bizi bekliyor. Sosyalleşmek ve sohbetler yapmak açısından da öyle. Değerlendirebiliriz.

ROMANTİZM ÖNE ÇIKIYOR!

Venüs ve Neptün arasındaki olumlu açı önümüzdeki hafta sonunda çok etkili olması, romantik ilişkiler açısından güzel bir hafta sonunun bizi beklediğini gösteriyor. Fırsatları iyi kullanabilir, bir araya gelmek için ortam yaratabiliriz.

FİNANSAL ASTROLOJİ ÜSTADI KONUĞUMUZDU

Dünyanın sayılı finansal astroloji uzmanlarından Christeen Skinner Astroloji Okulumuzun Diploma Töreni ve Sezona Veda etkinliğinde özel konuğumuz oldu. Skinner öğrencilerimize güneş aktivitelerinin ve güneş döngülerinin finansal parametreler üzerindeki etkileri hakkında sunu yaptı. Ayrıca Dolar, Euro, Türk Lirası gibi para birimleri, gümüş, altın gibi metal fiyatları, borsaların gidişatı hakkındaki öngörülerini paylaştı.

Konferansta güneş maksimumu ve etkileri üzerine konuşmalar yapıldı... Elbette İsrail-İran çatışmasının piyasalardaki etkileri de gündemdeydi.

ATEŞKESİ GÜNÜ GÜNÜNE ÖNGÖRDÜ

Christeen konferansta ve birlikte yaptığımız yayında Yengeç burcundaki Güneş-Jüpiter kavuşumuna dayanarak 25 Haziran’da İsrail-İran savaşında ateşkes olabileceğini söylemişti. Böyle de oldu. Benim de paylaştığım bir bilgi: Fransız astrolog Andre Barbault’un The Value of Astrology kitabında Güneş-Jüpiter kavuşumlarının savaşın durması ve anlaşmaya varılmasıyla ilgili örnekleriyle birlikte detaylı bilgiler vardır. Güneş-Jüpiter kavuşumunun kesinleştiği günde ateşkes ilan edilmesi astrolojik döngülerin nasıl da isabetli çalıştığının önemli bir göstergesidir.

2025-2027 ARASINDA LİDERLER DEĞİŞECEK!

Etkinliğimizde Sözcü Televizyonu’na röportaj verdik. 2026 yılının Türkiye için ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Christeen Skinner konferanstaki konuşmasında 2025 yılı sonbahar aylarının büyük lider değişimlerine sahne olacağını öngördüğünü söyledi. Yılbaşında yaptığım yayında ve Sözcü televizyonunda yayınlanan ve Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu Gökyüzü Sohbetlerinde de söylediğim gibi, belki de 2025 yılı Kasım ayından itibaren erken seçimi konuşacağız, belki de lider değişimlerini konuşacağız dedik. Bu öngörü dünya geneli için geçerli olduğu gibi, ülkemiz için de geçerli. Sadece AKP astroloji haritası değil, CHP astroloji haritasının ve MHP astroloji haritasının aldığı dönemsel etkiler de 2025-2027 yılları arasının lider değişimlerine sahne olacağını düşündürüyor.

EKONOMİK ÇALKANTILAR

Konferansta İsrail-İran savaşının piyasalarda oluşabilecek etkilerine de yer verdik. Christeen Skineer, sadece savaşla ilgili değil, genel gidişat itibariyle de ekonomik bir girdaba girmekte olduğumuzu belirtti ve girdabın en büyük etkilerini aslında Uranüs’ün İkizler burcuna geçiş tarihi olan 7 temmuz itibariyle, takip eden yakın süreçte görmeye başlayacağımızı belirtti. Skinner’a göre bir takım çalkantılı dönemler kesinlikle bizi bekliyor ve bu ekonomiye de yansıyacak. 2026’ya kadar bu etkileri görmeye devam edeceğiz. Yani biraz çalkantılı bir gidişattayız dolayısıyla kemerleri iyi sıkmak gerekiyor...

7 TEMMUZ SONRASI TREND DEĞİŞİYOR!

Değişimler, sürpriz gelişmeler gezegeni Uranüs teknolojiyle, dijital ile alakalıdır. Finansal Astroloji üstadı Christeen Skinner 7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişi sonrasında finans ve ekonomi alanında önemli gelişmeler bekliyor. Dijital para ile ilgili önemli gelişmelerin yanı sıra, Kripto paralarda da yükseliş bekliyor. Şahsen ben de aynı şeyleri bekliyorum. Yılbaşından bu yana bahsettiğim gibi, İkizler burcuna geçen Uranüs’ün Kova burcunda ilerleyen Plüton ile uyumlu açısı, finans ve ekonomi dünyasında önemli değişikliklerin işaretçisi. Bu yaz aylarında bir nevi fragman izleyeceğiz. 2026 yılı ise bunların tamamen değişeceği bir yıl olacak.

ALTINA DAYALI EKONOMİ

Uzun yıllardır 2025 ve 2026 yıllarına atıfta bulunup aynı şeyi söylüyorum: Altına dayalı ekonomi sistemine dönüş çok yakınlaştı bence. 30 Ocak 1934 tarihinde ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından altın rezerv yasası imzalandığında Aslan burcunda bir ay tutulması vardı ve çok sayıda gezegen Kova burcundaydı. Temmuz 1944’de Bretton Woods’da 44 ülkeden gelen delegeler tarafından yeni bir uluslararası para sistemi oluşturuldu. O yılın Ağustos ayında Kova burcunda ay tutulması ve Aslan burcunda güneş tutulması vardı ve Plüton dahil Aslan burcunda gezegen toplaşması vardı. 15 Ağustos 1971’de ABD Başkanı Nixon altın penceresini kapattığını duyurduğunda piyasada şok yaşanmıştı. O yılın Ağustos ayında Kova burcunda ay tutulması, Aslan burcunda güneş tutulması yaşanmıştı. 2026-2028 yılları arasında Aslan ve Kova burcunda güneş ve ay tutulmaları yaşayacağız. Altına dayalı ekonomi sistemine dönülebilir veya buna benzer bir sistem bizi bekliyor olabilir! Tabii bu durum altın fiyatlarını etkileyecektir.

GÜMÜŞ ATAK YAPABİLİR

Sözcü Televizyonuna verdiğimiz demeçte ben de borsaları Temmuz ve Ağustos aylarında zorlu zamanların beklediğini söyledim. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında önümüzdeki aylarda yükseliş öngördüğümü, ama daha büyük atağın gümüş tarafında olacağını öngördüğümü belirttim. Kripto paralarla da ilgili özellikle 4 Temmuz civarı yukarı yönde bir atak beklediğimi söyledim. Christeen Skinner da benimle aynı görüşte olduğunu belirtti.

BAKIR DA ARTABİLİR

Astrolojide Bakır Venüs gezegeniyle ilişkilendirilir. Venüs’ün Boğa burcunda güçlü ilerleyişi sürerken, Uranüs ile kavuşumunun etkisiyle Temmuz ayı başında Bakır fiyatlarında da yükseliş görebiliriz. Venüs’ün Yengeç burcunda ve Jüpiter ile kavuşuma doğru ilerleyeceği Ağustos ayında da Bakır fiyatlarında yükseliş öngörüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir.

SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ

Sözcü röportajında, ateşkes ile bir müddet için ara verilse de, savaş atmosferinin devamını Temmuz ve Ağustos aylarında da devrede olacağını belirttim. Ben Temmuz ayının 20’li tarihlerine dikkat çekerken, başka belki bir yerde de patlak verebileceği ihtimalinden bahsettim. Büyük lider güç çekişmeleriyle alakalı ve liderlere yönelik bazı saldırıları da beraberinde getirebileceğini belirttim.

GÜNEŞ MAKSİMUMU VE SAVAŞLAR

Konferans konuşmamda da belirttiğim gibi, 2001 ikiz kuleler dönemi, 2013-14 yıllarında Türkiye’de gezi parkı olaylarının olduğu dönem; hep güneş maksimumuyla alakalı. İçinde bulunduğumuz bu dönemde de daha fazla devrim hareketleri protestolar ve önemli büyük politik değişimler karşımızda olacak. Konferansta gösterdiğim bir slaydı burada da paylaşmak, 11 yıllım döngülerle gerçekleşen 2001 maksimumu (23.Güneş Döngüsü) ile içinde bulunduğumuz 2025 maksimumu (25.Güneş Döngüsü) arasındaki benzerliğe dikkat çekmek ve önümüzdeki dönem için bazı öngörülerimi de paylaşmak isterim.

2001-2002 maksimum: İkiz Kulelerin bombalanması, Taliban eylemleri, İsrail-Filistin gerginliği, Hindistan-Pakistan gerginliği

2013-2014 maksimum: 2011’de Arap Baharı, 2013’te Türkiye’de Gezi Parkı olayları, Mısır’da darbe. Nisan 2013 itibarıyla küresel terör örgütü IŞİD’in kuzey Suriye’de hızla güç kazanmaya başladığı bir dönemdi.

2025-2027 maksimum: Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. İsrail Gazze’yi yok etti. İsrail ile İran arasında büyük bir savaş riski artıyor. Temmuz ve Ağustos 2025 savaş atmosferini daha da genişletebilir. Çin-Tayvan sorunu sonbaharda patlak verebilir ve Hindistan ile Pakistan, ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlik de her an patlak verebilir.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine bakılırsa, Temmuz ayına hareketli girebiliriz. 1-4 Temmuz tarihleri arası özellikle dikkat çekerken, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde de etkili güneş patlamaları ve jeomanyetik aktivite görebiliriz. Temmuz’un ilk günlerinin sismik aktivite açısından hayli stresli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Pasifik Okyanusu civarında etkili deniz depremleri görebiliriz. Daha önce de bahsettiğimiz üzere, 25 Haziran yeniayının hatları Japonya’nın da olduğu bölgeden geçiyor. Aşağıda yer alan harita ve yanındaki gök günlüğünde dikkat çeken stresli tarihler sarı ile işaretlenmiştir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi sabahının erken saatlerindeki agresif saatlerin ardından, sabahın ilerleyen saatlerinde ilişkilerimizde ve işlerimizde dengeyi ve uyumu yakalayabiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak, izin istemek için sabahın ilerleyen saatlerini kullanabiliriz.

Salı sabah saatlerinde bırakma, vazgeçme, çözülme ya da alaşağı edilme ile ilgili durumlarla karşılaşabiliriz. Öğle sonrasındaki saatlerinde ilişkilerde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Kişisel bakım, estetik, güzelleştirme ile ilgili konularda girişimler açısından uygun bir zaman diliminde olacağız. Akşam saatlerinde sürpriz gelişmelere açık olacağız. Yenilikler yapmak için de uygun olan bu zaman dilimini değerlendirebiliriz.

Çarşamba sabahının erken saatleri karmaşa ve kararsızlık enerjisi taşıyor. Sabahın biraz daha ilerleyen saatlerinde dengeye gelerek ve gücümüzü toparlayarak güne başlayabiliriz. Öğle saatleri civarı önemli iş ve görüşmelerimiz, yazışmalarımız, ticari işlerimiz, seyahatler açısından verimli gözüküyor. Akşam saatlerinde ise dengemiz bozulabilir, güç ve ego çekişmelerine, uzlaşmazlıklara açık olabiliriz.

Perşembe gününe kararsızlık ve belirsizlik enerjisi hakim olacak. Olayların hangi yönde gelişeceğini tespit etmek zor olacak. Hayati kararlar almamakta ve büyük risklere girişmemekte fayda var. Akışta kalmak en iyisi olacak.

Cuma gününün ikinci yarısı para piyasaları açısından çalkantılı olabilir. Bazı metallerin fiyatlarında yükseliş görebiliriz. Kripto paralar açısından da yükseliş diğer bir olasılık olarak bir kenarda duruyor. Akşam saatleri sosyal ilişkiler açısından çok verimli gözüküyor, değerlendirebiliriz.

Cumartesi sabah saatleri iletişim açısından stresli gözüküyor, farkında olalım! Sabahın ilerleyen saatleri harekete geçmek, spor, yürüyüş gibi faaliyetler açısından çok verimli gözüküyor. Günün ikinci yarısında özel ve sosyal ilişkilerimizde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek açısından verimli bu zaman dilimini kullanabiliriz.

Pazar sabah saatlerine ilişkileri destekleyici bir atmosferde başlıyoruz. Romantik ilişkiler açkısından harika bir gündeyiz! Sevdiklerimizle iletişime geçmek, önemli konuşmaları yapmak açısından çok uygun bir gün bizi bekliyor. Sosyalleşmek ve sohbetler yapmak açısından da öyle.