Mourinho bir takım çıkardı, sanki ‘Galatasaray maçında hata bende değil bu futbolcularda’ der gibi. Ama ilk yarıda hatanın futbolculardan olmadığını anladı. Sonra fabrika ayarlarına geri döndü. İstanbul’da üç büyüklerle oynuyorsanız ve ilk yarıyı da 1-0 önde kapattıysanız hangi takım olursanız olun ikinci yarı ilk 15 dakikayı gol yemeden bitirmelisiniz eğer o sahadan beraberlikle ya da galibiyetle ayrılacaksanız. Ama ikinci yarı başladı, dakika bir gol bir. Trabzonsporlu oyuncunun çok acemice yaptığı bir penaltı. Pozisyon net penaltı çünkü darbe çizginin üzerinde. Çizgiler de bulundukları alana dahil oldukları için Fenerbahçe ilk golü attı.

Bu maç Fenerbahçe için o kadar önemliydi ki dün akşam sahadan puan kaybıyla ayrılsa, sarı-lacivertli camia inanılmaz şeyler yaşayabilirdi. Talisca’nın girmesi işin rengini değiştirdi. Talisca çok kaliteli ve çok değişik bir oyuncu. Her an her şeyi yapabilir. Defans oyuncuları karşılarında Talisca gibi bir oyuncuyu istemezler. Çünkü adam geçiyor, şut atıyor, verkaç yapıyor, alan değiştiriyor. Adamda çok şey var. Nitekim Fenerbahçe’nin de dün gece şeklini değiştirdi.

İlk yarıda Trabzonspor akıllı oynadı. Rakibe ön alanda pres yapıp Fenerbahçe’ye pas yaptırmadılar ama maalesef kadro yapıları farklıydı. Haliyle oyuncu değişiklikleri arka arkaya olunca aradaki fark da açılmaya başladı. İlk yarı inanılmaz bir yağmur ve çok ağır sahada futbol oynandı, iki takım oyuncuları da iyi niyetle mücadele ettiler. Hakem Mehmet Türkmen genelde iyi maç yönetti. Kartları doğru kullandı maçı germedi. Futbolcular da hakemi germediler.

Fenerbahçe çok zor bir virajı ikinci 45 dakikada kolay döndü. Yalnız Mourinho’nun çıkardığı kadro ve bazı değişiklikler maalesef hala tartışılıyor. ‘Bu çakma Mourinho mu?’ diyenler bile var. Hem de Galatasaraylılar tarafından değil Fenerbahçeliler tarafından. Daha lig bitmedi çakma mı değil mi göreceğiz.