Toplum yaşamında saygılı tutumu, kurallara uygun davranışı içeren, eğitim ve görgü anlamındaki bu Arapça kökenli sözcük, kişilik göstergelerinin başlıcasıdır. Birlikteliğin, kişisel ilişkilerle görev gereklerinin önemli bir öğesidir. Ne var ki son yıllarda özel yaşamda olsun, toplumsal yaşamda olsun, gereken özenin gösterilmediği bu duruşa aykırı tutum ve davranışlar giderek artmaya başladı. Özellikle siyasal yaşamda kötü örnek olacak o kadar çirkin belirtileri izleniyor, öyle kimselerden yaşına, eğitim düzeyine, sıfatına, konumuna yakışmayan, makamıyla asla uyuşmayan öyle saçma sözler duyuluyor ki insan utanmadan dinleyemiyor. Herkesin söyleyecek çok sözü vardır. Ama kendine, diline yakışmayanlardan kaçınması onun olgunluk ve ahlâk düzeyinin gereğidir. Kişilik, özgünlük ve öz değerdir. Kadınlara, küçüklere değişik saldırılar, büyüklere saygısızlıklar, görevlilere direnmeler, görevi kötüye kullanmalar, suçlar, yalan-dolan ile karalama ve suçlamalar bıkkınlık verecek boyutu aştı. Terbiyesizliğin en ağır, en çirkin örnekleri yaşamı karartan olaylarla birbirine ekleniyor. Toplumsal yaşamın ışıklı ve karanlık yüzü varlığın bir gerçeğidir. Doğanın insanlar yönünden bilinen ve bilinmeyen yanları, bilimsel çalışmaların bile henüz çözemediği gizler, kaçınılmaz olaylarla karşılaşmamızın nedenidir. Doğumdan ölüme uzanan kısa ya da uzun çizgide, mutlu eden ve üzen durumlarla karşılaşmamızın doğallığı, yaşamımızın yalın gereğidir. Olumlu, olumsuz nice olay yaşanacak, zaman insan üzerindeki oyunlarını kendini tüketinceye değin sürdürecektir. İnsanın bedensel ve ruhsal yapısının tümünü özetleyerek anlatan kişilik, tutum ve davranışlardan düşüncelerine ve niteliklerine uzanan bir özyapıdır. Kişiyi kişi yapan özellikler böyle adlandırılır ve tanımlanır. Yakınılan kişiliksizlik, kişilik bozulması durumları değişik nedenlerle kişiliğin gölgelenmesi, kararması, güven ve saygı yitirmesidir. İnsanlığımızı hiçbir zaman unutmamalıyız. Toplum yaşamında değişik yörelerden gelen, değişik kesimlerden olan, değişik eğitim görmüş çok kimseye rastlanır. İlişkilerin güven, sevgi ve saygı üzerine kurulmasında yaklaşım ve yaşam düzeni etkin bir öğedir. Kimileriyle iyi ilişkiler kurulur, kimileriyle anlaşmak güçlüğü yaşanır. İş yerlerinde ya da başka ortamlarda kurulan arkadaşlıklar, dostluklar, görev düzeyi değişiklikleri olumlu ya da olumsuz kimi sorunlar getirdiği gibi kimi güzellikler de yaşatır. İnsanlığın özlenen gereklerine kavuşmak herkesi mutlu kılar.