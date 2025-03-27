Bu hakem yani Yasin Kol, bir evvelki MHK tarafından tukaka yapıldı. Bu MHK ise sahip çıktı, iyi maçlar verdi. O da maçların altından düzgün çıktı. Geçmişte hataları var. Mesela ne? Maç bitiyor, maçtan sonra takımlardan top istiyor. Yahu kardeşim bunu yapma. Nitekim bu konuda epey yara aldı, ben de epey tenkit ettim. Son zamanlarda gördüklerini çalmaya gayret ediyor. Arada bir gereksiz öfkeleniyor. Futbolcular onla oynamaya kalkınca o da futbolcularla oynamaya çalışıyor. Çok tecrübeli değil. Futbolcu senle oynuyorsa sen de onlarla oyna. Ona öyle bir sarı ya da kırmızı göster ki ne futbolcu kımıldayabilsin ne seyirci ne de yönetici.

Beşiktaş yabancı hakem diye tutturdu gidiyor. Beşiktaş’ın 44 puanı var, Galatasaray’ın 71. Çıkar 71’den 44’ü. Ne eder? 27. Sen bu yıl Fener’in Galatasaray’ın yerine kendini koyma. Adana Demirspor’a yenildin. Ha sezon başında da Galatasaray’a 5 attın. Hepsinde de yerli hakemler vardı. Sen futbol oynamaya bak. Dolmabahçe’de, senin seyircinin önün de hiçbir hakem aleyhine düdük çalamaz. Sen futbol oyna, çatır çatır gollerini at, çıkar kazanırsın. Şimdiden bahane etmeye kalkma. Seneye düzgün bir Beşiktaş takımı hazırlayın, şampiyonluğa oynayın. Beşiktaş olarak sen yoksun ortada, Trabzon yok hepimizi ve milleti Fener ve Galatasaray’a mahkum ettiniz. Bunun da suçlusu sizsiniz, biz değiliz. Biz sizin şampiyonluk mücadelesinde olmanızı istiyoruz. Hangi hakem gelirse gelsin sen topunu oyna ama tribüne oynama. Çünkü gerçekler acıdır.