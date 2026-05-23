Final maçları başladığı zaman şanslar eşittir. Oyuncu kalitesi eşitliği bozabilir. Onuachu’nun nefis gol vuruşunu ancak onun gibi kaliteli santrforlar yapabilirdi. Pina’nın iyi hazırladığı pozisyon, Trabzonspor’un öne geçmesini sağlamıştı. İyi futbol oynatma konusunda Fatih Tekke ve İlhan Palut bu sezon ön plana çıkmış iki isim. Konyaspor, temaslı oyun ve ani atak arayan planıyla istediği sonuçları almış bir takımdı. Trabzonspor sezon başında kısıtlı bütçe ile kurulmuştu. Elindeki kadroya takım savunmasını ve hücum zenginliğini oturtan Fatih Tekke, öne geçmenin avantajını yaşıyordu. Konyaspor ikinci yarıya hücumu daha fazla düşünerek başlamıştı. Trabzonspor savunması Muleka’yı kontrol edemedi. Önce kafayı vurdu, ardından kaleciden dönen topu usta bir vuruşla ağlara bıraktı. Tempolu oyun Trabzonspor’u zorluyordu. Folcarelli’nin Adil’i çekmesi penaltıydı ama Bardhi kaçırmıştı. Final maçında penaltı kaçarsa moraller bozulur. Trabzonspor tekrar toparlanıp gol arayışlarına başlamıştı. Bu defa Konyaspor oyuncusu Jevtovic elle oynamıştı. Onuachu’nun penaltı golü ile Trabzonspor kupaya sarılmıştı sanki. Zubkov ve Augusto takımın iyileri olarak ön plana çıkarken, Muçi de görevini yaptı. Konyaspor’dan daha güçlü bir kadroya sahip olan Trabzonspor, böylece kupayı kazandı. Fatih Tekke, iyi takım oluşturmanın karşılığını almıştı.