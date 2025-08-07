Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyon sırasında Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt, 28 Mayıs 2022’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından vuruldu. Üsteğmenimizin yaralı olarak sürüklenerek götürülüşü kayda alındı. O günden sonra Bozkurt’tan bir daha haber alınamadı.

Bir kadın terörist, itirafçı oldu. Bozkurt’un, naaşının 852 rakımlı tepenin altında bulunan ve terör örgütünün yıllarca hastane olarak kullandığı mağarada olduğunu söyledi. Askerimiz için silah arkadaşlarını sağ kurtarmak esastır. Ama şehit olduysa bile onun aziz naaşına ulaşmak, vatan toprağına şanlı bayrağımıza sarılı olarak getirmek de en önemli görevleri arasındadır. İşte, şehidimizin naaşına ulaşmak için 12 askerimiz şehit oldu.

O GÜN YAŞANANLAR

Örgütün 2022’den bu yana kullanmadığı bilinen ve güvenlik birimlerimiz tarafından girişleri kapatılmış, o alan kullanılamaz hale getirilmişti. Kadın teröristin ifadesi üzerine mağaraya girildi girilmesine ama o gün en acı kayıplarımızı da verdik. Tam 12 askerimizin arama yaparken metan gazından zehirlenip şehit olduğu açıklaması yapıldı. Oysa metan gazından zehirlenme olmayacağı biliniyor. O zaman bunun başka nedenleri var. Ertesi gün ikinci açıklama yapıldığında karbon monoksit gazından zehirlendiği de açıklamaya eklendi.

Daha önce mağaranın temizlendiği belirtilirken, ikinci açıklamada, arama sırasında mağaranın ikinci bir katının da bulunduğu belirtildi. Yani, önceki aramalarda buna dikkat edilmediği bir yerde açıklamayla belirtilmiş oldu. Askerimizi zehirlendikleri alandan kurtarmak da kolay olmadı. Giren asker orada düşüp şehit oluyordu. Zonguldak’tan maden işçileri getirildi. AFAD’dan ekipler getirildi. Kurtarma çalışmalarına onlar da katıldı.

ÜSTEĞMEN NİÇİN ŞEHİT SAYILMADI

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, araştıran, soruşturan bir milletvekili. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında 28 Mayıs 2022’de Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un şehit olduğu belirtilmişti. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı tarafından cevaplandırması istemiyle Çömez, 11 Temmuz’da şu soruyu yöneltti:

“Pençe Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama, temizleme faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş ve sonrasında tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına ulaşılamamıştır. Aradan geçen 3 yıl içerisinde şehidimizin naaşına ulaşmak için hangi çalışmalar sürdürülmüştür?

Bu çalışmalardan ne gibi bir sonuç ve bilgi edinilmiştir? Son yapılan mağara araması ile ilgili karar hangi bilgiye ve veriye dayalı olarak verilmiştir? Söz konusu mağaranın tek seferde tamamı mı yoksa farklı zaman dilimi içerisinde farklı bölgeleri mi aranmıştır? P. Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarda şehit olarak ifade edilmesine rağmen kendisine resmi olarak şehit statüsü verilmediği bilgisi doğru mudur?

AİLE: HER TÜRLÜ İLGİ GÖSTERİLDİ

Aile, Bozkurt’un yaşadığına inanıyor. O yüzden şehit maaşı bağlanmasını istemedi. Şehit olduysa naaşının teslim edilmesini istediler. Şehit sayılabilmesi için ailenin rızası alınması gerekiyor. Ancak ailenin şehit olduğuna ilişkin rızası olmadığı için şehit sayılmadı. Sanki görevine devam ediyormuş gibi maaşı ve diğer haklarının ödenmesine o tarihten bu yana devam edildi. Milletvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Bakanlığı’na, “Nuri Melih Bozkurt’a resmi olarak şehit statüsü verilmediği doğru mudur?” sorusunu yönelttiği için iktidara yakınlığı ile bilinen gazetelerin hedefi haline getirildi. “Turhan Çömez’den, alçak siyaset. Şehit ailesi üzerinden provokasyon yaptığı” öne sürüldü.

O günlerde bir şekilde aileye bir arkadaşım ulaştı. Baba bu konuda konuşmak istemedi, “Şehit olduysa naaşını istiyoruz” demişti. Bozkurt’un ailesinin Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir şikayetleri olmadığını belirtti. Onlardan her türlü ilgi ve alakayı gördüklerini de söylediler. Aile, basınla konuşmak istemiyor; “Ortada şehit yok, kayıp subay var” deniliyor. O ailenin acısı çok büyük. Ailenin acısını da anlamak gerekiyor.

NASIL ŞEHİT SAYILIYOR?

Bir askerimizin şehit sayılabilmesi için naaşına ulaşılması esastır. Milli Savunma Bakanlığı, şehit üsteğmenimizin durumunu günler sonra şöyle açıkladı:

“28 Mayıs 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağarada icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, timiyle beraber faaliyeti icra eden P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt, bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı saldırısına maruz kalmış, söz konusu olayı müteakip personelimize veya naaşına ulaşılamamıştır. Elde edilen kuvvetli deliller çerçevesinde personelimizin operasyon esnasında vefat ettiği kanaatine varılmıştır.

OLUMLU SONUÇ ALINAMADI

Personelin ailesi ile iki kez görüşme yapılmış, olay hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde personelin şehit statüsüne alınabilmesi maksadıyla ailenin rızası talep edilmiştir. Ancak aile tarafından bu talep uygun görülmemiştir. Nuri Melih Bozkurt’un vefat ettiği olaydan bu yana naaşının bulunabilmesine yönelik arama tarama faaliyetlerine devam edilmiş, elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, ancak şu ana kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. Personelimiz hâlihazırda görevdeki personel gibi maaş almakta, özlük hakları aynı şekilde devam etmektedir.”

Yani, olumlu bir gelişme olması durumunda “şehitlik” işlemleri yapılacak. Aile bilgilendirilecek ve rızası alınarak, ilgili mevzuat kapsamında “şehitlik” işlemleri yapılacak. Bu olayı gündeme getiren ve bu açıklamanın yapılmasını sağlayan Milletvekili Turhan Çömez’in yaptığının neresi “alçak siyaset”, neresi “provokasyon” anlayan var mı?