Kulüp başkanı Amerikalı. Teknik direktör İtalyan. Yardımcıları İtalyan-Alman. İngiliz, Hollandalı, Portekizli, Slovak, Fransız, İspanyol, Brezilyalı, Malili futbolculardan kurulu bir takım Fenerbahçe. Yani başkan dahil baştan aşağı yabancı. Fenerbahçe takımı yabancılardan kurulu da dün akşamki futbolcular futbola da yabancı kaldılar. Evvelsi günkü Galatasaray mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe’nin daha farklı mücadele etmesi gerekirdi. Futbolcuların ruh hali öyle ki sabah 9 işe gidip, akşam 5’te işten çıkan, suya sabuna dokunmayan memurlar gibi oynadılar. İnanılmaz top kaybı olan bir maç. Kalite sıfır.

Sağa sola koşan futbolcular. Eğer maçın adamı seçilecek olsa üç tane gol pozisyonunu çıkaran Ersin’e kupayı veririm. Hem de %100 gol pozisyonlarını çıkardı. Cengiz’e bakıyorsunuz, Fener’e büyük ümitlerle geldi, oradan kiralık Beşiktaş’a. İki tane top verdi rakibe, ikisi de %100 gol pozisyonu oldu. Ersin’e dua etsin. Fenerbahçe’de sivrilen futbolcu, daha doğrusu biraz iyi işler yapan oyuncu Kante’ydi.

Yasin Kol, penaltıyı verdi. Penaltı veya değil. Pozisyon ceza alanı içinde mi dışında mı o da belli değil. Darbe var mı yok mu, tam belli olmuyor. Bu durumlarda hakem penaltıyı verebilir, ona bir şey demem. VAR bu pozisyonlar için var. Eğer bu pozisyonda VAR’daki adam, hakemi çağırmıyorsa benim aklıma bin tane şey geliyor. Acabaaa ‘Hakemi VAR’a çağırma’ mı dedi, birileri orada? Kusura bakmayın, bu tarz şeyler olursa ben de bu tarz konuşurum ve yazarım. Yazıklar olsun! Türkiye’deki insanları aptal yerine koyuyorsunuz. Ama ne halt yapıyorsanız artık göstere göstere yapmaya başladınız. Alayınızı tebrik ederim. Not: Tartışmalı penaltı pozisyonunun olduğu yer, ceza alanı çizgisi civarı. Yasin Kol pozisyona en az 30 metre uzaklıkta. Böyle bir pozisyonu oradan görüp veriyorsa ona da yazıklar olsun. Veya görmediğini mi çalıyor? Nereden bakarsan bak rezalet bir olay.