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İktidar “Yeni Anayasa” yapmak istiyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, uzun süreden beri “Yeni Anayasa’nın alt yapısını hazırlamak için” partilerle yaptığı görüşmelere devam ediyor.

Ancak...

Hem Anayasa’yı uygulamayan ve hem de Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı göstermeyen iktidarın “Yeni Anayasa” diye tutturması şaşırtıcıdır.

Anlaşılan kendilerine göre bir “Anayasa”, yani “BANAYASA” yapmak istiyorlar.

Bugün, Anayasal haklarını kullanarak gösteri yapmak isteyen hemen herkes (İşçiler, öğretmenler, öğrenciler, emekliler, avukatlar) kalkanlı polislerin coplarıyla, TOMA’ların sıktığı tazyikli sularla ve püskürtülen “Biber gazları” ile hırpalanıyor, perişan oluyorlar!

Her geçen gün Anayasa’dan da, demokrasiden de uzaklaştığımız görülüyor ve iktidar (bilerek ya da bilmeyerek) milletten kopuyor!

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaşanan olaylara aldırış etmeden “Yeni Anayasa şart oldu” diyor.

İktidar yetkililerine göre de Türkiye artık bu Anayasa ile yönetilemezmiş!

Peki, neden yönetilemez? Nesi var bu Anayasa’nın? Zaten yıllar içinde yaklaşık yüzde 70’i değiştirildi... Değiştirilmeyen maddeler arasında en önemlileri, en hayatî olanları “İlk 4 madde.”

Bu 4 maddenin değiştirilmesi bile teklif edilemez ama Meclis’te (Başta DEM Parti ve HÜDA PAR olmak üzere) değiştirilsin diye yırtınan bölücü siyasi gruplar var.

Bugün Meclis’te bulunmalarını bu Anayasa’ya borçlular ama onlarda vefa da yok, saygı da... Bütün dertleri Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölmek!

BU 4 MADDENİN HANGİSİNDEN RAHATSIZ OLUYORLAR?

Anayasa’nın değiştirilmesi teklif bile edilemez olan ilk 4 maddesinin neresi batıyor bu insanlara?

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan 4 maddenin hangisinden ve neden rahatsız olduklarını net olarak anlatsalar da, biz de öğrensek!

MADDE-1) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

MADDE-2) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

MADDE-3) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklâl Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

MADDE-4) Anayasa’nın 1. Maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. Maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. Maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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İlk 4 maddeyi değiştirmek isteyenler Türkiye Cumhuriyeti karşıtı bölücülerdir!

Bu maddelerle oynanmasına hiçbir “Gerçek yurtsever” izin vermez.

Türkiye’nin temel direği olan bu dört madde ile oynanmasını Meclis asla kabul etmemeli!

Ülke sevgisi ve adalet duygusu ağır basan milletvekillerinin çoğunlukta olduğunu düşüyorum.

Ancak, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan siyasetçiler halkın saygısını kazanır!

“Tek maddelik Anayasa!”

İktidar, demokratik, özgürlükçü, sivil anayasa yapacağını söylüyor. Sanki Anayasa’yı ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uyguluyorlarmış gibi...

Aslında istenen şey, AKP’nin işine yarayacak bir anayasa formülü bulmak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde “İki kere aday olma sınırını” kaldırmak.

“Anayasa değişikliği” denilince hep aklıma Müjdat Gezen’in “Tek maddelik anayasası” geliyor.

Müjdat Gezen, yeni anayasa için “Bence de anayasa değişikliği yapılmalı” demiş ve durumu şöyle hicvetmişti:

ANAYASA-MADDE: 1) Baştaki kişi, her konuda ülkeyi yönetmekte tek yetkilidir ve sorumluluğu yoktur. Görev, baştaki kişi ölünceye kadar devam eder.

Bu anayasa, bu madde dahil TEK maddeden ibarettir.”

GÜNÜN SÖZÜ

Kötü yasalar toplumlara işkence demektir! (Bacon)