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Halkın “Yeni Parti” beklentisi önlenemez bir şekilde yükseldi.

Özgür Özel “Sel gibi akan bir millet önünde kimse duramaz. Beni milletin gücü buraya getirdi” diyor.

Ülkemizde “Yeni Parti” nin kurulması kesinleşti artık...

Şimdi ona iyi bir isim aranıyor.

Parti adının iyi olması değerlidir tabii ki...

Özgür Özel “İsim ve logo üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Şimdilik Yeni Parti diyelim” açıklaması yaptı.

Sanki ismi açıkladı gibi... “Yeni Parti” den daha iyi bir isim ne olabilir?

Halkın arasında dolaşıyorum. Konuşmalarda sohbetlerde, tartışmalarda herkes “YENİ PARTİ” diyor.

Halk, Özgür Özel’in kuracağı partiye çoktan bu ismi verdi bile...

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Evet, isim değerlidir ama hayatî derecede önemli değildir.

Partinin ilkeleri, kadrosu, izleyeceği politika, halka vereceği umut önemlidir.

Shakespeare isim konusunda, bunun fazla önemli olmadığını belirtmek için “Gül de ne demek? Adı başka olsaydı bu kadar güzel kokmayacak mıydı sanki?” der.

Halkın koyduğu isim, en güzel isimdir. “YENİ PARTİ” adı daha şimdiden ağızlara yerleşti bile...

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel “Bu ayın sonu ve Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte Yeni Parti konusunda adım atılır. Hukuki yollar bitip CHP içinde siyaset yapma imkânı kalmazsa adımımızı atarız” diyor.

Yeni Parti kararı alındığında 80 dolayında milletvekili ile güçlü bir başlangıç yapılacak ve kurulduğu anda Meclis’te “Ana muhalefet partisi” olacak.

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“Yeni Parti” düşüncesi zorunluluktan ortaya çıktı.

Butlan Başkan Kılıçdaroğlu da, ekibi de, beleşten oturdukları koltuklardan kalkmamak için ellerinden gelen her türlü faulü yapıyor, Özgür Özel ve arkadaşlarını partiden gitmeye zorluyor.

Ülke çıkarları, halkın ekonomik sıkıntıları umurlarında değil.

“Varsın AKP bir dönem daha kazansın biz kendi keyfimize bakarız” düşüncesindeler!

800’den fazla delegenin noter tasdikli imzalarına rağmen büyük kongre yapmamakta ısrar ediyorlar.

Kurultay toplanırsa tepetaklak yuvarlanacaklarını, delegelerden artlarına birer tekme yiyerek kapı dışarı edileceklerini biliyorlar.

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Halk arasında “Yeni Parti” adı yaygın ama “Değişim Partisi” adından da bahsedenler var.

Ancak... “Yeni Parti” adı, söylenmesi kolay ve daha şimdiden akıllara yerleşen bir isim.

Özgür Özel ve ekibi bu adı, CHP’yi geri alıncaya kadar kullanabilir.

İsim konusunda bir anket de yapılabilir.

Halk neyi severse, doğru olan odur!

Zor dostum zor!



Evet, Türk vatandaşı olmak zor. Neden?

En ağır vergileri ve en ağır cezaları kahramanca ödüyoruz da ondan...

Yeni trafik cezalarındaki dehşeti, uzun uzun anlatmaya gerek yok.

Caydırıcı değil, yıkıcı, yok edici cezalar!

Amaç, aşırı harcamalar yüzünden artan bütçe açığını kapatmak.

Trafik polisleri artık trafiği düzene sokmakla değil, bol bol ceza keserek Hazine’ye gelir sağlamakla meşgul.

Vatandaşta para var mı? Nasıl ödeyecek bu cezaları? Çoğu ödeyemiyor tabii...

Yılın ilk 5 ayında 93 milyar 129 milyon lira trafik cezasın kesildiği, bunun ancak 33 milyar lirasının tahsil edilebildiği açıklandı.

60 milyar lira (cezaların yaklaşık üçte ikisi) ödenemedi.

Sadece trafik cezaları değil, ağırlaşan vergiler de zorluyor milleti... İnsanlarımızın çoğu vergi yükü altında soluksuz kalmış durumda...

Devlet kurumları o kadar savurgan ki, para yetişmiyor.

Vergiler toplanamayınca Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Ödeme kolaylığı” yapmak için bir kampanya başlatmak zorunda kaldı.

Daha kampanyanın ilk ayında 228 bin mükellef, 206 milyar liralık vergi borcunu takside bağlamış durumda...

Bu nedir? Bütün ağır vergilere ve cezalara rağmen devletin sıkışık durumda olduğunun itirafıdır.

Tüm mükellefler vergi borçlarının taksitlerini gerçekten ödeyebilecekler mi, yoksa, zaman kazanmak ve bir süre daha nefes alabilmek için mi yaptı bu taksitli borçlanmayı? İleride göreceğiz!

GÜNÜN SÖZÜ

Liderler doğmazlar, onları yaratan, zamanın şartlarıdır!