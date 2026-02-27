“Sayın devlet büyüğümüz Devlet Bey nasılsınız iyi misiniz? Hemen konumuza gireyim. Öyle olur olmaz şeyler söylüyorsunuz ki, kendi laflarınızı kulağınız acaba duyuyor mu?

Akşam evinize gittiğinizde hiç düşünüyor musunuz o gün neler yaptığınızı, neler söylediğinizi!

Yarattığınız eserle gurur duyuyor musunuz?

Bizi hep şaşırttınız...

Çünkü bizim bildiğimiz, tanıdığımız ‘Türk milliyetçisi’ Devlet Bahçeli bu değildi. İlkeli, omurgalı adamdı.

Recep Tayyip’in peşine öylesine takıldınız, ona öylesine sığındınız ki... Bunu anlamak mümkün değil.

Sadece biz değil, partinizin üyesi olan ülkücüler de anlamadı. Onları herhalde bizden çok daha iyi tanırsınız. Yurtsever insanlardır ama sizin bir süredir yaptıklarınızı, ağzınızdan çıkan lafları şaşkınlıkla izlediklerine eminim.

İmralı’da yatmakta olan terörist Apo’dan ‘PKK’nın kurucu önderi’ diye söz etmek Türkiye’de her babayiğidin harcı değildi!

Bunu siz başardınız.

Biz söylesek üzerimize gelir, hakkımızda yasal soruşturmalar açılmasını bile sağlardınız.

★★★

Ne ilginçtir, şu son süreçte o şahıs hakkında söylemiş olduğunuz bir tek ‘olumsuz’ söz ağzınızdan çıkmadı sayın büyüğümüz!

Tam tersine onu ve örgütünü arkanıza almaya kalkıştınız. Onlar da size her zaman destek verdi, vermeyi sürdürüyor.

İlginç bir taktik valla!.. Ama bu gibi umutlar sonsuza kadar sürmez.

Sonra bir bakarsınız ki size ve partinize yine saldırmaya başlamışlar. Gerçekle işte o zaman yüzleşirsiniz ama iş işten geçmiş olur.

Üstelik, seçim zamanı geldiğinde, anayasa değişiklikleri yapılırken acaba oylarını size ve partinize verirler mi, onu bizim bilmemiz mümkün değil!

Ne bileyim belki de verirler ve sizi tek başınıza iktidara taşırlar!

Olmaz olmaz demeyin, burası Türkiye’dir. Burada olmaz, olmaz yoktur

Her şey olabilir.

★★★

Sayın büyüğüm, nereden kaynaklandığını bir türlü anlayamadığım bu Apo sevdanız birkaç gün önce yine manşetlere tırmandı.

Bu kez ‘Apo’ya bir statü verilmesi gerektiğini’ savundunuz.

Statü nedir?

Kendisine resmi bir unvan, resmi bir yetki verilmesidir.

Örneğin ‘terörsüz Türkiye’ kurulmadan önce yapılacak pazarlıklarda bu şahsın karşımıza PKK adına ‘baş müzakereci’ olarak çıkmasını istemek demektir.

Apo ve örgütü işte o zaman her şeyi bitirmiş ve her istediğini elde etmiş olur.

Siz bunları bilmez misiniz beyefendi!

Hepimizden çok daha iyi bilirsiniz de... (Neyse ötesini söyleyip sizi daha fazla üzmeyeyim!)

Yani kısacası sayın büyüğüm, küçük ortağı olduğunuz AKP, inanın sizi ve partinizi kullanıyor, maceraya sürüklüyor.

Dikkat ediniz, sürekli olarak siz konuşuyor ve en kritik Apo övgülerini siz dile getiriyorsunuz.

Bu gibi kritik konularda büyük ortağınız Recep Tayyip hiç ağzını açıyor mu? Elbette açmıyor ve açamaz.

Dolayısıyla Türk Milletinden gelen bütün olumsuz tepkileri siz ve partiniz üstlenmek durumunda kalıyorsunuz. Fatura size kesiliyor.

★★★

Meclis’te önceki gün kendisine ayaküstü bir soru soruldu.

‘Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a statü verilmesi’ konusundaki sözleri için acaba ne düşünüyordu.

Recep Tayyip uyanık adam, bu soruya yanıt verir mi, elbette ki veremez çünkü aşağı tükürse sakal yukarı tükürse bıyık.

Bakınız Devlet Bey, sizin sözlerinizden sonra Recep Tayyip aynen ne dedi:

‘İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor!’

Haydaaa, dam üstünde saksağan vur beline kazmayı.

İmralı bir fabrika veya ticari kuruluş mudur ki, birileri tarafından işletiliyor olsun.

Başka bir şey dedi mi?

Hayır, hepsi bu kadar.

İşte size somut bir örnek daha Devlet Bey... Recep Tayyip tarafından nasıl ‘ciddiye alınmadığınızın’ göstergesi.

★★★

Beyefendi siz ‘Terörsüz Türkiye’ gibi birtakım pembe hülyaların ardında gezinip dururken büyük ortağınız sizi işte bu kadar ciddiye alıyor.

Siz bu yolda devam edin, şimşekleri üzerinize çekmeyi, AKP’ye stepne olmayı sürdürün, Recep Tayyip’in peşinde koşturmaya devam edin beyefendi. Ama bir şeyi hiç unutmayın...

Yanlış yoldasınız.

En derin saygılarımla ellerinizden öperim efendim.

Haddini bilen vatandaş Emin.”