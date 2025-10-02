2025 yılı Yüksek Askerî Şura Toplantısı’nda Genelkurmay Başkanlığı’na, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanmıştı. Bu görevi 18 Ağustos 2025’te, Orgeneral Metin Tokel’e devretti. Makam odasında sembolik olarak yapılan devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Devir teslim töreninden bir gün sonra 19 Ağustos 2025’te Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Kostidis, işgal altındaki Aydın il sınırlarımız içinde yer alan Eşek Adası’na geldi ve Türkiye’ye meydan okudu.

Kostidis’in adalarımızdaki faaliyetleri Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanarak dünyaya duyuruldu. Kostidis, Aydın Eşek Adası’ndaki Yunan Askeri Üssü’nün duvarına çizilen dev Yunan bayrağı altında işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. Kostidis’e üs binasının terasında, görevli subay tarafından işaret çubuğu ile Türkiye’deki hedeflerin tanıtımı yapılarak brifing verildi. Kostidis’in brifing sonrasında yine Yunan bayrağı altında gösteri yapması dikkat çekti.

NERGİZCİK ADASI’NA DA YERLEŞTİLER

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Kostidis, 20 Ağustos 2025’te de Aydın Nergizcik Adası’na gitti ve adaya yeni yerleştirilen Yunan askerleri ve yerel milis askerlerini denetledi. Bu gelişmeleri Kutlu Parti, Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, şöyle yorumladı:

“Yunanistan işgal ettiği adalarımızdaki asker sayısını gözümüzün içine baka baka ve hiçbir engelle karşılaşmadan 7 bine çıkarırken, Türkiye bu gelişmeye sessiz kalıyor. Burnumuzun dibindeki adalarımızdaki Yunan işgaline ve Yunan bayraklarına hiçbir tepki vermeyen AKP Hükümeti, milli uçak gemisi inşa ederek batıda Cebelitarık Boğazı’na doğuda Hint Okyanusu’na kadar bayrak ve sancak gösterisi yapmaya hazırlanıyor.”

GÖZÜNÜ İSTANBUL’A DİKTİ

İşgal ettiği adalarımızdaki asker sayısını 7 bine çıkaran Yunanistan hiçbir şey olmamış gibi 1. Ordu Komutanı Korgeneral Stavros’u İstanbul’a gönderdi. Stavros, sözde güven artırıcı önlemler kapsamında, , İstanbul’da 1. Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay’ı ziyaret etti.

Yunan Kara Kuvvetleri internet sitesinde ziyaret hakkında verilen haberde, İstanbul’da konuşlu Türk 1. Ordu Karargahı’nın Constantinople’de olduğu yazılarak büyük bir skandala imza atıldı. Adalarımızı işgal eden Yunanistan’ın, İstanbul’u hedef göstermesine tepki verilmedi. Yunanistan 12 Eylül 2024’te benzer skandala imza atmış, dönemin 1. Ordu Komutanı Metin Tokel’in Yunan 1. Ordu Komutanlığı’nı ziyareti hakkındaki haberde, İstanbul’u Constantinople ve Metin Tokel’in orgeneral rütbesini de binbaşı olarak yazmıştı.

Ümit Yalım, “Erdoğan ve Bakanları, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) ile dünya denizlerinde dolaşacağız algısı ile ülkeyi yönetirken Yunanistan, burnumuzun dibinde işgal ettiği adalarımızdaki asker sayısını 7 bine çıkarıyor ve İstanbul’u açık bir şekilde hedef olarak gösteriyor” yorumunu yaptı.

Azerbaycan’ı, rahatsız eden haberler

Türkiye ve Azerbaycan yetkililerinin toplantılarında mutlaka, “Biz iki devlet, bir milletiz” sözlerini duyarız. Azerbaycan devlet televizyonu (AZTV), ülkemizde yayımlanan ve iktidara yakınlığı ile bilinen iki gazeteyi, hedef aldı, “Bu iki gazetenin, kardeşliğe gölge düşürdüğünü” örneklerle açıkladı. TV’de yapılan açıklamadan bölümler aktarıyorum:

“Son aylarda, bazı Türk internet siteleri ve sosyal platformlarında Azerbaycan hakkında garezli ve sahte bilgilerin yayıldığına tanık olduk. Bu tür iftiralar başlangıçta düşük profilli kuruluşlarda yayınlanmaya başladı. Örneğin, Azerbaycan devletinin ismi üzerinden ‘Eurovision 2026’da İsrail yoksa biz de yokuz’ gibi sahte haberler yayımlandı. Resmi kurumlar, bunun yalan olduğunu dile getirdi. Ama Türk medyası bu sahte haberi daha geniş bir şekilde yaymaya başladı.

YİNE İSRAİL HABERİ

Bu gibi olgular Azerbaycan ile ilgili yayılan sahte ve çarpıtılmış haberlerin tesadüfen değil maksatlı olduğuna dair şüphelere sebep olmaktadır. Kardeş ülkenin medya kurumları aynı provokasyonlu adımlarını, Azerbaycan’a karşı yalan bilgi saldırısını Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu’nda da sürdürdü.

BM Genel Kurulu’nda konuşması boykot edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu dinleyenler arasında Azerbaycan resmi temsilcilerinin olduğunu iddia eden sahte fotoğraflar ve haberler yayınlandı. BM konuşmaları canlı yayınlanırken, BM sitesinde de toplantı yansıtılmıştır. Böyle açık bir toplantıda, herkesin gözü önünde nasıl oluyor ki böyle sahte haberler hazırlanarak yayınlanıyor?

TÜRKİYE NİÇİN SUSUYOR?

Netanyahu konuşurken salonda Azerbaycan heyetinin olmadığını herkes görmüştür. Bu fotoğrafları montaj ederek sahte fotoğraflarla yayınlamak Türk medyasına nasıl bir üstünlük kazandırabilir? Türk resmi makamları, Azerbaycan hakkında yayınlanan sahte haberler karşısında niçin susuyor, niçin bu konuda açıklama yapmıyor?”

Azerbaycan devlet televizyonu, ülkelerinin kızgınlığını ve sitemini dile getirirken, “Üç-beş trol, kardeş ülke Türkiye ile ilişkilerimize kastediyor” iddiasını da ekliyor.