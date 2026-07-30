Kâğıt üstünde iki takımın kadrosuna bakalım. Kim üstün? Tabii ki açık ara Fenerbahçe. Bütçeler üzerinden değerlendirelim. Arada dağlar kadar maddi fark var. Onuncu dakikada Talisca penaltıdan golü atınca ‘Bu iş bitti, biz turu cebimize koyduk’ düşüncesiyle oyunu yavaşlatmak işe yaramadı. Mert kalesine gelen 4 topta önemli kurtarışlar yaparak takımını ayakta tuttu. İlk yarının son bölümlerinde anlaşılmaz bir şekilde Fenerbahçe hem yavaştı hem de geriye çok yaslanmıştı. Sacek’in golü ile Gornik soyunma odasına büyük moral kazanarak gidiyordu. Asensio, ‘Ben hazırım’ diyordu geçen maç öncesinde ama formda değil. İrfan Can da oyunda kaybolmuştu. İsmail Kartal’ın bu iki oyuncuyu çıkarması doğru karardı. İkinci yarının başlangıcı iyiydi ama sonraki bölümlerde işler yine kötüye gitmişti. Sanki Borussia Dortmund ile oynuyordu Fenerbahçe. Kaleci Mert yine ayakta tutmuştu takımı. Fenerbahçe’nin orta sahayı uzun süre geçememesi çok garipti. Henüz sezon başı ve takım tam olarak hazır değil. Sahada uyum problemi var oyuncular arasında. Takımın temposu ve oyun anlayışında istikrarlı bir görüntü yok. Bu problemler aşılır elbette ama eleme maçlarında talihsizlikler yaşayabilirsiniz. O yüzden turu geçmek önemliydi