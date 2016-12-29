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İran’dan ateşkes açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkitaşı Sergey Lavrov’la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’de kapsamlı ateşkes sağlanmasını olumlu karşıladı.
20:4829 Aralık 2016
Dünya
İran’dan ateşkes açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkitaşı Sergey Lavrov’la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’de kapsamlı ateşkes sağlanmasını olumlu karşıladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Suriye'deki son duruma ilişkin Zarif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, görüşmede, “İkili Suriye'de kapsamlı ateşkes sağlanması olumlu karşılayıp, terörizme karşı ve DAEŞ, El Nursa ve onların müttefikleriyle mücadelenin devem ettirilmesinin altını çizdi.”

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İkilinin, “İran, Rusya ve Türkiye arasında yapılan üçlü işbirliği çerçevesinde, Suriye rejimi ile muhalifler arasında Astana'da düzenlenecek görüşmeler konusunda sürekli istişareler ve koordinasyon halinde olmayı kabul ettiği” kaydedildi.

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