Dolarda son durum! Dolar ne kadar oldu?

Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden olurken, dolar/TL'de güne 3.52'nin üzerinde başladı. İlerleyen saatlerde kur 3.54'ü aştı.

Bankacılar yeni yıl öncesi yatırımcıların risk almak istememeleri nedeniyle piyasalarda hacimlerin oldukça düştüğüne dikkat çekerken, yurtiçinde başta anayasa değişiklik çalışmaları ve Suriye olmak üzere siyasi ve jeopolitik gelişmeler izleniyor.

Dün saat 16:50’de 3.5235/3.5244 seviyesinde olan dolar/TL, saat 12:25’de 3.5434/3.55448 seviyesinde. Euro/TL ise 3.6981/3.7004 seviyesindeydi.

AKP ve MHP’nin uzlaşısıyla Meclis’e sunulan ve başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediliyor. Şu ana kadar 21 maddelik teklifin içinden beş madde kabul edilirken, yedek milletvekilliğini içeren madde metinden çıkarıldı. Görüşmeler bugün devam edilecek. AKP’nin teklifin komisyon görüşmelerini en son Cuma gününe kadar bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan Suriye’de sınır ötesi operasyon yürüten TSK’nın El Bab’a yönelik Özgür Suriye Ordusu unsurları ile operasyonları devam ederken, geçen hafta bu bölgede düzenlenen saldırılarda 16 asker hayatını kaybetmiş; TSK’nın düzenlediği hava operasyonları ve ateş destek vasıtaları ile düzenlenen saldırılarda da Bab bölgesinde operasyonun başlamasından bu yana yüzlerce DEAŞ mensubunun öldürüldüğü duyurulmuştu.

DIŞ PİYASALAR

Dolar, başkan seçilen Donald Trump yönetiminde ABD ekonomisinin büyüyeceği ve Fed’in gelecek yıl bu yıla kıyasla daha fazla sayıda faiz artırımına gideceği beklentisini destekleyen güçlü ABD verilerinin ardından yen karşısında değer kazandı.

Daha önce gelecek yıl iki defa faiz artırımı öngören Fed, 14 Aralık’ta sona eren toplantısında 2017 yılında üç defa faiz artırmayı öngördüğünü açıklamıştı. ABD’de dün açıklanan tüketici güveni verisi merkez bankasının gelecek yıl öngördüğü gibi daha fazla sayıda faiz artırımı yapacağı beklentisini destekliyor.

Ham petrol fiyatları ise üretici ülkelerin 2017 başında anlaştıkları üretim kesintilerine başlayacakları ve piyasada arzın daralacağı beklentisiyle dün kaydettiği yüzde 1.7 kazanımı

korudu.