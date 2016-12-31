Son dakika… Otoyol ve köprü geçişlerine büyük zam!

Otoyol geçişleri yüzde 15, Boğaz köprüleri geçiş ücreti yüzde 48 artırıldı, Osmangazi Köprüsü'nde ise yüzde 26 indirim yapıldı

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçişleri yüzde 15, Boğaz köprüleri geçişlere ise yüzde 48 oranında arttırıldı. Osmangazi Köprüsü’nde ise geçiş ücretlerinde yüzde 26 oranında indirime gidildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda otoyollar ve köprü ücretlerinde yapılan düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklama şöyle: “ Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan erişime kontrollü otoyolların; yapım, bakım ve işletme maliyetleri diğer karayolu ulaşım sistemlerine göre daha yüksektir. Boğaz köprülerine büyük bakım onarımın yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ve bakım-işletme maliyetindeki yükselmeler ve 2017’deki tahmini ÜFE oranı da göz önüne alınarak, duyulan gereklilik üzerine ücretli hizmet veren otoyollarda 3 Ocak 2016’dan beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol ücretleri ortalama yüzde 15, Boğaz köprüleri geçiş oranı ise ortalama yüzde 48 oranında arttırılmıştır. Motosikletler 6. Sınıf HGS abonesi olmak şartıyla 1. Sınıf ücretin yarısı ile otoyol ve Boğaz Köprüsü ücret toplama istasyonlarından geçiş yapmaya devam edecektir. Buna göre otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmiştirö denildi.

Açıklamada Boğaz köprülerinde araç sınıfına göre geçiş ücretlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi www.kgm.gov.tr <http://www.kgm.gov.tr> adresinden ayrıntılı bir şekilde yer aldığı da belirtildi.

İSTANBUL KUZEY ÇEVRE OTOYOLU VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ YÜZDE 20 ARTIDILDI

Yine Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yap-işlet-devret sözleşmesi gereği İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprü ücretlerinin yüzde 20 oranında arttırıldığı belirtildi. Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde otomobil geçiş ücretleri 11.95 TL oldu. Tarife şöyle: Birinci sınıf araçlar 11.95 TL, ikinci sınıf araçlar 15.90 TL, üçüncü sınıf araçlar 29.50 TL, dördüncü sınıf araçlar 74.95 TL, beşinci sınıf araçlar 93.20 TL, altıncı sınıf araçlar 8.35 TL

İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU’NUN GEBZE-ORHANGAZİ KESİMİ VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nun Gebze-Orhangazi kesimi ve Osmangazi Köprüsü ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle: “Yap-işlet-devret uygulama sözleşmesi gereği uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol ve otoyol geçiş ücretleri ortalama yüzde 20 oranında arttırılmış, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 26 oranında indirilmiştir. Buna göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 65.65 TL olarak belirlenmiştir.”

Açıklamada, araç sınıfına göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinin ve otoyol ücret tarifelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde ayrıntılı şekilde yer aldığı belirtildi.