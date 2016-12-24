Konut liginde küme düştük

İstanbul, fiyat artış liginde dünyada 17’nci sıraya kadar geriledi

150 dünya kentini kapsayan rapora göre bu yılın 3'üncü çeyreğinde İstanbul fiyat artışında 14 basamak birden geriledi. Ankara ve İzmir de düşüşten nasibini aldı.

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi üçüncü çeyrek sonuçlarını yayınladı. Dünyadaki 150 kenti kapsayan raporda Çin istilası yaşandı. Konut fiyat artışında ilk 10 sıranın 8'ini Çin şehirleri aldı. Nankin yüzde 42.9'luk artışla birinci olurken, bu kenti yüzde 39.5 yükselişle Şanghay ve yüzde 34.5'lik artışla Shenzhen izledi. Çinli 8 şehirde ortalama fiyat artışı yüzde 31.8'i bulurken, bu kentlerde minimum yüzde 25 fiyat yükselişi görüldü.

3'ÜNCÜ SIRADAYDI

Çin'de konut fiyatlarında son bir yılda yaşanan artış Türk şehirlerinin de endeks sıralamasında gerilemesine neden oldu. Bu yılın 3'üncü çeyreğinde konut fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 16.6 artış gösterdiği İstanbul, 150 şehir arasında 17'nci sıraya düştü. İlk çeyrek raporunda yüzde 19.6'lık artışla üçüncü sırada yer alan İstanbul, ikinci çeyrekte yüzde 17.2'lik artışla dokuzuncuydu. Konut fiyat artışının yavaşladığı İstanbul'un yanı sıra İzmir ve Ankara'da da benzer bir durum gözlendi. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9.9 artışla 27'nci, ikinci çeyrekte yüzde 9.6'lık fiyat artışıyla 36'ncı sırada yer alan Ankara, üçüncü çeyrekte yüzde 8.8'lik artışla 37'nci olabildi İzmir ise 2016'nın ilk çeyreğinde yüzde 16.7'lik artışla Global Konut Fiyatları Endeksi'nde dokuzuncu sırada bulunuyordu. İkinci çeyrekte yüzde 16.2'lik artışla 11'inci sıraya iner İzmir, üçüncü çeyrekte ise yüzde 15.6'lık artışla 22'nci sıraya geriledi.

Avrupa'da fiyatlar geriliyor

KnIght Frank'ın rapordan satırbaşları şöyle:

– Son bir yılda dünyadaki 150 kentin yüzde 77'sinde konut fiyatları yükseldi.

– Fiyat düşüşünün yaşandığı 33 şehirden 20'si Avrupa'da.

– Budapeşte, Oslo ve Bristol, Avrupa'da en çok değer artışının görüldüğü şehirler oldu.

– ABD'de konut fiyatları en çok yüzde 11.1'le Seattle'da, en az yüzde 1.8'le New York'ta arttı.

Faiz indi, satışlar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 yılı Kasım ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Konut satışları yüzde 25.1 artarak 132 bin 665 oldu. Ocak-kasım döneminde 1 milyon 198 bin 740 konut satıldı. Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesi kasım ayında etkisini gösterdi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları yüzde 71.4 artarak 48 bin 941'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.9'a yükseldi. İlk defa satılan konut sayısı da yüzde 24.5 artarak 63 bin 467 oldu. İkinci el konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 artış göstererek 69 bin 188'e çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra düşüşe geçen yabancılara konut satışı kasımda da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azalarak bin 773'e indi. Ocak-Kasım 2016 döneminde yabancılara konut satışı yüzde 19 gerileyerek 16 bin 549'a düştü.