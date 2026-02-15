2026 yılının ilk güneş tutulması 17 Şubat’ta gerçekleşecek. En azından kısmi tutulmanın görüleceği bölgeler: Afrika’nın güneyi, Güney Amerika’nın güneyi, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika olacak. Bu tutulma Türkiye’den izlenemeyecek.

17 ŞUBAT, SAAT 15:01’DE

17 Şubat Salı günü gerçekleşecek olan Güneş tutulması Türkiye için çıkartılmış astroloji haritasında saat 15.01’i gösteriyor. Bu haritada en dikkat çeken şey yine Mars’ın yönlendirici gezegen olarak askeri konulara, sert, gergin etkilere işaret ediyor olması. Güneş tutulması 28 derece Kova burcunda meydana gelecek. Dolayısıyla entelektüel, zihinsel konularda önemli gelişmelere de işaret ediyor. Astroloji derecesi olarak tanımlanan 27 dereceye çok yakın iz düştüğü için de astroloji üzerinde de bazı önemli etkileri olabilir.

1 MART’TA TETİKLENİYOR

Bu tutulmaya (yeniaya) dik açı yapan direkt hareketteki Uranüs’ün Algol yıldızıyla kavuşumu, sismik hareketlilik açısından oldukça aktif bir döneme işaret ediyor. Dünya genelinde etkili depremlerin yaşanma ihtimali bulunurken, özellikle 16 Şubat’ta başlayıp 20 Şubat’a kadar uzanan süreçte sert ve sarsıcı olaylara karşı dikkatli olunmalıdır. Mars ve Uranüs arasındaki dik açının kesinleştiği 27-28 Şubat tarihleri ise gökyüzü enerjisinin hayli sert ve agresif bir karaktere büründüğü zamanlar; zira Mars bu tarihlerde aynı zamanda tutulma derecesini de tetikliyor olacak. Bu sert etkileşimler altında askeri alanda önemli gelişmeler beklenebilir; ciddi iletişim ve elektrik kesintileri ile dijital sistemlerde krizler yaşanabilir. Türkiye’nin astroloji haritası özelinde süreci değerlendirdiğimizde ise bankalar, ödemeler ve borçlarla ilgili sorunlar en çok dikkat çeken zorlayıcı başlıklar olarak öne çıkıyor. Tutulma derecesinin tam olarak kesinleştiği 1 Mart tarihinde ise tüm bu gergin enerjinin zirve noktasına ulaşması muhtemeldir.

DİĞER TETİKLENME TARİHLERİ

Tutulma derecesinin Mars tarafından tetikleneceği şu tarihler civarında yukarıda saydığımız bazı stresler tetiklenebilir: 27 Haziran 2026, 22 Kasım 2026, 24 Şubat 2027, 11 Mayıs 2027. Tutuma 2 dakika 20 saniye süreceğinden, etki süresi 2 yıl 4 ay kadar olacak. Bu yüzden saydığımız tarihler civarında halen tutulma tetiklenebilir.

HANGİ BÖLGELERDEN İZLENECEK?

Bu Güneş tutulmasının en yoğun etkilerini Avrupa coğrafyasında gösterdiğini gözlemliyoruz. Özellikle Mars hattının iz düştüğü İngiltere’de oldukça agresif ve sert etkileşimler beklenirken; bu sarsıcı enerji hattı güneye yönelerek İspanya’da Madrid ve Kuzey Afrika’da Kazablanka üzerinden geçiyor. Ay ve Güneş kavuşumunun Tepe Noktası (MC) ile çakıştığı hat ise Fransa’yı, bilhassa Paris’i merkez alarak İspanya’da Barselona üzerinden Cezayir’e kadar uzanıyor. Bahsi geçen bu bölgelerde isyankâr ve tepkisel bir enerji akışının devrede olması kuvvetle muhtemeldir. Öte yandan, Plüton ve Batı Ufku (DSC) ekseninin iz düştüğü, Türkiye’nin doğusundan başlayıp Tahran üzerinden güneye inen hat, özellikle İran’ın uluslararası ve ikili ilişkilerinde son derece gergin, agresif bir döneme gireceğine işaret ediyor.

ÜLKELER ARASI İLİŞKİLER GERİLEBİLİR

Mars’ın ufuk düzlemiyle çakıştığı hat Kazakistan, Hindistan ve Pakistan bölgesini işaret ediyor; bu coğrafyadaki ülkeler arasında oldukça agresif ilişkilerin devreye girmesi beklenebilir. Bir diğer Mars hattı ise Amerika Birleşik Devletleri’nde bilhassa Washington ve New York’un bulunduğu bölgeyi etkisi altına alırken, Meksika üzerinden de benzer şekilde sert hatlar geçiyor. Dolayısıyla bu bölgelerde de durum hayli karmaşıklaşacak. Türkiye haritasına baktığımızda ise Tepe Noktasına (MC) denk gelen Satürn-Neptün kavuşumu, yönetimsel konularda belirsizlik ve düzensizliğin işaretçisi olarak öne çıkıyor; sistemde çözülme ve değişim temaları ağırlık kazanmaya başlıyor. Satürn’ün 14 Şubat’ta Koç burcuna geçişiyle birlikte bu sarsıcı enerji halihazırda tetikleniyor ve 16 Şubat’tan itibaren çok daha elektrikli, gergin bir atmosfer devreye giriyor. Bu süreçte, Meclis çatısı altında ve milletvekilleriyle ilgili konularda yaşanabilecek beklenmedik gelişmelere karşı da hazırlıklı olmalıyız.

LONDRA, PARİS, BARSELONA

Bu tutulma bilhassa Londra, Paris ve Barselona üzerinde oldukça güçlü etkilere sahip. Bu bölgelerde yönetim ve yöneticilerle ilgili konularda beklenmedik gelişmelerin, türbülanslı enerjilerin ve olası protestoların devreye girmesi muhtemeldir. İngiltere üzerinden geçen bu belirgin hatlar; etkisini Glasgow ve Birmingham gibi şehirlere taşıyıp güneye inerek Lizbon ve Kazablanka bölgelerini de içerisine alıyor. Öte yandan bu süreç, Rusya’nın uluslararası arenada önemli adımlar atacağı bir zaman dilimine işaret ediyor. Koç burcunda gerçekleşen Satürn-Neptün kavuşumunun iz düştüğü hat ise; Saint Petersburg ve Kiev üzerinden geçerek Ankara hattına bağlanıyor ve oradan da güneye, Kahire’ye kadar uzanıyor. Bu dizilim, söz konusu coğrafyada yepyeni başlangıçların, yeni dünya düzenine dair ilk hareketlerin, diplomatik görüşmelerin ve anlaşmaların filizleneceğini gösteriyor; ancak tüm bu diplomatik ve politik süreçlerin kısa vadede net bir sonuca bağlanmasını beklemek oldukça güç olabilir.

ABD, TRUMP-İSRAİL-NETANYAHU

Bu tutulmanın Mars tarafından tetikleneceği 28 Şubat civarındaki günlerde sert etkileşimler devrede olacak. Kova burcundaki tutulma Donald Trump ve Binyamin Netanyahu’nun haritalarındaki Mars derecesini, ABD astroloji haritasının Ay derecesini, İsrail astroloji haritasının Mars derecesini tetikliyor. Dolayısıyla bu liderler ve ülkeler için hayli agresif zamanlara işaret ediyor. Trump ve Netanhayu kendileri çok aktif olurken, dışarıdan saldırı alma olasılıkları da yüksek olacak. İsrail astroloji haritasının Güneş (lider) derecesi de sert açılar alacağından, özellikle Netanyahu’nun saldırı alma riski daha fazla olacak. İsrail açısından güvenlik risklerinin artacağı bir süreç var önümüzde. Hindistan, Yunanistan, Polonya, Filistin, Kongo, Avrupa Birliği astroloji haritaları da tutulmadan ve Mars’tan sert etkiler alacaklar.

RUSYA VE PUTİN

Kova tutulmaları döneminde genellikle Rusya ile ilgili önemli gelişmeler vardır. Bu tutulma döneminde de önemli gelişmeler beklenebilir. Tutulma esnasında 19 derece Kova burcunda yer alan Mars, Putin’in ilerletilmiş astroloji haritasındaki Mars ve Natal haritasındaki Kuzey Ay Düğümü derecesini tetikleyecek. Haliyle önümüzdeki dönemde agresif çıkışlar yapacak diğer bir lider olarak Putin dikkat çekecek. Yukarıda saydığımız tetiklenme tarihleri Putin’in Avrupa’ya, NATO’ya yönelik daha aktif ve zorlayıcı hareketlerinin olabileceğini düşündürüyor. Polonya astroloji haritasının alacağı dönemsel zorlu etkiler, öncelikli olarak bu ülkenin hedefte olabileceğini gösteriyor. Almanya da diğer dikkat eken ülke ve bu ülkenin bazı şehirleri Kova burcu kapsamına girdiğinden, saldırgan ve zorlu etkiler alabileceklerini düşündürüyor.

BORÇLAR, ÖDEMELER

Güneş tutulmasının Ankara merkezli haritada Türkiye’nin 8. evine iz düşmesi, ödemeler ve borçlar alanında oldukça stresli bir gündemin kapıda olduğunu gösteriyor. Kredi kartları, bireysel ve kurumsal borçlar ile iflaslara dair krizler aniden patlak verebilir ve ödeme dengelerindeki baskı belirgin şekilde öne çıkabilir. Sürece olumlu yönden bakacak olursak; Jüpiter’in retro hareketinde dahi Yükselen burç derecesine temas etmesi, Türkiye’nin bu dönemde bazı önemli fırsatlara da açık olabileceğine işaret ediyor. Özellikle yurt dışı bağlantılı ticari faaliyetler, ithalat ve ihracat hamleleri veya yabancı ülkelerle sağlanacak diplomatik uzlaşmalar bağlamında dış menşeli olumlu gelişmeler bekleyebiliriz. Bu görünüm, bilhassa 22 Şubat civarında ekonomik olarak genişlemeye, yeni finansman kaynakları bulmaya ve mevcut finansal stresleri aşmaya yönelik destekleyici bir enerjinin devreye gireceğini vurguluyor.

TÜRKİYE

17 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması, Türkiye’nin astroloji haritasında dış borçlar, ödemeler, krediler, borsa ve bankalar gibi alanları oldukça stresli bir biçimde etkisi altına alıyor. Bu süreç, yönetimi temsil eden figürlerin bazı zorluklarla karşılaşacağına ve bu pürüzleri aşmak adına yoğun bir gayret göstermeleri gerektiğine işaret ediyor. Geleceğe yönelik plan ve projeler açısından birtakım belirsizliklerin hâkim olacağı bu zaman diliminde, bilhassa çocukların ve gençlerin sağlığı kritik bir önem taşıyacak. Öte yandan, dış seyahatler, pasaport ve vize işlemleriyle ilgili süregelen sıkıntıları çözüme kavuşturma yönündeki girişimlerin de hız kazanacağı bir dönem bizleri bekliyor.

HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK?

Kova burcunda meydana gelen tutulmalar ve yoğun gezegen geçişleri; zihinsel, insani ve toplumsal temalar ile eşitlik, demokrasi ve özgürlük arayışlarını güçlü bir şekilde ön plana çıkarır. İcatlar, teknoloji, havacılık, uzay bilimleri, dijital ağlar ve bizzat astrolojinin de dâhil olduğu alanları yöneten bu süreçler; devrimler, grevler ve köklü reformlar aracılığıyla miadı dolmuş kuralların yerini çağdaş, özgün ve ilerici yapıların almasına zemin hazırlar. Hem yenilikçi hem de ilkelerine bağlı doğasıyla geçmiş ile gelecek arasında sağlam bir köprü kuran Kova enerjisi; entelektüel sıçramaları, unutulmuş kadim bilgilerin yeniden gün yüzüne çıkmasını ve bireysel egonun aşılarak ortak bir toplumsal ideale, güçlü bir kolektif bilince dönüşmesini simgeler.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

16 Şubat Pazartesi günü boyunca elektrikli bir atmosferde olacağız. Güneş ve Uranüs arasındaki dik açı, beklenmedik durum değişikliklerine, ani gelişen olaylara ve otorite figürleriyle yaşanabilecek sert, sarsıcı streslere işaret ediyor. Sağlığımıza özen göstermemiz, bilhassa kalp ve dolaşım sistemi açısından dikkatli olmamız gereken bir gündeyiz. Öte yandan, sağlıklı iletişim ağları kurmak ve önemli bilgi aktarımlarında bulunmak için günün bu destekleyici enerjisini değerlendirebiliriz.

17 Şubat Salı sabahı sağlık ve şifa arayışları açısından oldukça verimli. Ancak öğle saatlerine doğru Ay ile Uranüs arasında kesinleşen dik açı, bizleri beklenmedik durumlara ve ani yön değişikliklerine karşı bir hayli açık hale getiriyor. Saat 15:01’de Güneş tutulmasının zirve noktasına ulaştığı anlarda da bu gergin açının devrede olması, rotası öngörülemeyen sert ve sarsıcı etkilerin oldukça aktif olduğunu gösteriyor. Merkür ve Jüpiter arasındaki uyumlu üçgen açı ise eğitim ve iletişim odaklı konularda başarı sağlamamıza destek veriyor.

18 Şubat Çarşamba günü ılımlı, maneviyatı destekleyen, ikili ilişkilerin karşılıklı empati ve özveriyle beslendiği bir kavuşumla başlıyor. Saat 18:51 itibarıyla Güneş’in de Balık burcuna geçiş yapmasıyla manevi temalar çok daha belirginleşiyor; derin bir kabulleniş ve teslimiyet enerjisinin devrede olduğu bir atmosfere giriyoruz.

19 Şubat Perşembe günü öneli konuşma ve görüşmeleri yapmak için çok uygun. Günün ikinci yarısı hayatımızda yenilikler ve değişiklikler yapmak adına oldukça elverişli bir zemin sunarken, bizleri güzel sürprizlere de açık hâle getiriyor. Ramazanın güzel enerjisiyle başladığımız gün genelinde maneviyat ön plana çıkıyor.

20 Şubat Cuma sabah saatlerini başkaları üzerinde etki yaratmak için kullanabiliriz. Satürn ve Neptün, 0 derece Koç burcunda bugün saat 19:53’te tam kavuşuma varıyor ve dolayısıyla yepyeni bir döngüye giriyoruz. Artık cesaretimizi daha gerçekçi, ayağı yere basan bir şekilde ortaya koymak ve gerçekçi ideallerimize ulaşma yönünde adımlar atmak için uygun bir zaman dilimine adım atıyoruz. Böylece ekonomi ve finans dâhil olmak üzere hayatın pek çok alanında yeni gelişmelere son derece açık bir döneme girmiş oluyoruz.

21 Şubat Cumartesi günü güç, efor ve enerji gerektiren işler için uygun gözüküyor. Öğleden sonraki saatlerde sağlık açısından ekstra dikkatli olmalı; acele ve telaştan kaçınarak sakarlıklara veya kazalara karşı gerekli önlemleri almamız yerinde olur.

22 Şubat Pazar günü boyunca etkili olacak Venüs Jüpiter üçgeni “Uğurlular iş başında” dedirtiyor. Bugünden maksimumda istifade edebiliriz. Hayırlı, uğurlu olmasını istediğimiz işlere girişebiliriz. İlişkiler açısından gayet verimli bir gündeyiz, kullanabiliriz. Kişisel bakım, alışverişler, dekorasyon işleri gibi, giyim kuşam işleri gibi konularda da bugünü değerlendirebiliriz.