Ankara’da kar esareti

Ankara'da etkili olan kar şiddetini artırıyor. Gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırarak kent genelinde etkili oldu.

Ankara'da etkili olan kar şiddetini artırıyor. Gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırarak kent genelinde etkili oldu.

Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü kentte Ankara Valisi Ercan Topaca okullar bugün de tatil edildiğini açıkladı. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da izinli sayılacağı duyuruldu. Etkili kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.



Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Başta Ankara-Samsun karayolu olmak üzere yağışın etkisini sürdürdüğü kesimlerde çok sayıda sürücü güçlükle ilerlerken, özellikle rampalarda bazı zincirsiz TIR ve otomobiller yolda kaldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, akşam saatlerinden itibaren ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Şehirler arası yollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçlarla kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililer, soğuk hava nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.

Ankara Valiliği ayrıca resmi bir açıklama yapılmadığı sürece gerçek dışı paylaşımlara ve asılsız haberlere itibar edilmemesi konusunda uyardı.