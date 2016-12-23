CHP’li vekilden anayasa eleştirisi: Bu Esad’ın anayasası

CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel: Getirmeye çalışılan anayasa, diktatör Esad'ın anayasasından alınma.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, AKP’nin TBMM’ye getirdiği Anayasa değişikliğinin, “diktatör Esad’ın Anayasası”ndan alınma olduğunu” savundu. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Yüksel, anayasa metninin ilk açıklandığı dönemde, “böyle bir anayasa hiçbir dünya ülkesinde yok” dediklerini belirterek “ancak yanıldık” diye konuştu. Yüksel “Böyle bir anayasa size yakışsa bile Türkiye'ye yakışmaz. Esad bu anayasası ile ülkesine yıllarca acı çektirdi. Yapmayın” dedi.

Yüksel, Suriye Anayasası ile, AKP’nin MHP destekli Anayasa değişiklik paketindeki benzerlikleri de madde madde anlattı.

İşte CHP’li vekilin verdiği örneklerle, anayasa paketinin Suriye Anayasası ile benzerlikleri,

* Suriye Anayasası Made 93- “Cumhuriyet başkanı -yani cumhurbaşkanı- bu anayasada tanınan sınırlar dâhilinde halk adına yürütme yetkisini uygular.”

* AKP’nin paketindeki 8. madde- “Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır”

*Suriye Anayasası madde 95- “Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla başkan yardımcısı seçer, görevlerinin bir kısmını onlara verir. Cumhurbaşkanı, ayrıca bakanları atar, istifalarını kabul eder, görevlerinden uzaklaştırır.”

* AKP’nin paketindeki 104. madde değişiklik önerisi-“Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.”

* Suriye Anayasası 107. madde- “Cumhurbaşkanı sebepleri açıklayan bir kararla halk meclisini feshedebilir”

* AKP’nin paketindeki 116. maddeye ilişkin değişiklik önerisi- “Cumhurbaşkanı Meclisi feshedebilir.”

* Suriye Anayasası’nın 139. maddesi – Anayasa Mahkemesi 5 üyeden oluşuyor, hepsini, Yüce Divan sıfatıyla kendini yargılayacak olanları 139’uncu maddesinde Cumhurbaşkanı atıyor.

* AKP’nin paketindeki Anayasa Mahkemesi maddesi- 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12’sini Cumhurbaşkanı atıyor, 3’ünü de ona bağlı olan Meclis atıyor.

* Suriye Anayasası’ndaki ülke bütçesine ilişkin madde- “Meclis, bütçeyi yeni mali yılın başlangıcından önce onaylamazsa bir önceki mali yıl, yeni mali yıl onaylanıncaya kadar yürürlükte kalır.”

* AKP’nin paketinndeki ülke ütçesine ilişkin madde- “Bütçe, Meclis tarafından kabul edilmediği takdirde, eski yılın bütçesi artırılarak devam eder.”

* Suriye Anayasası’nda 111. madde – “Cumhurbaşkanı kanun çıkarıyor”

* AKP’nin paketindeki 104. maddeye ilişkin değişiklik, “Cumhurbaşkanı kanun çıkarıyor, kararname çıkarıyor”

“DİKTATÖR ESAD’IN ANAYASASI….”

CHP’li vekil sözlerini şöyle tamamladı; “Yani, bu AKP’ye özgü bir anayasa değil ki. Hangi ülkenin anayasası bu? Bu, diktatör Esad’ın Suriye Anayasası. Esad bu Anayasa’dan aldığı yetkiyle memleketinde senelerden beri zulüm yapıyor. 250 binden fazla Suriyelinin ölümüne sebep oldu. Bu Anayasa’yı model almak belki size yakışır ama Türkiye’ye yakışmaz. Yapmayın, etmeyin, Türkiye Suriyelileşecek dendiği bugünlerde, Türkiye’ye Suriye Anayasası’nı getirmeyin.”