Suriye’de ateşkes sağlandı… Bu gece başlıyor

Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye'de kalıcı ateşkes ve çözüme yakınız" açıklamasından dakikalar sonra Dışişleri'nden "ateşkes bu gece başlıyor" açıklaması geldi. Açıklamada ayrıca ateşkesi bozana müeyyide uygulanacağı bildirildi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye'de kalıcı ateşkes ve çözüme yakınız" açıklamasından dakikalar sonra Dışişleri'nden "ateşkes bu gece başlıyor" açıklaması geldi. Açıklamada ayrıca ateşkesi bozana müeyyide uygulanacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile varılan “Suriye mutabakatına” ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu “Suriye’de kalıcı ateşkes ve çözüme yakınız” dedi. Bakan ayrıca Kazakistan’ın başkenti Astana’daki zirveye PYD’nin katılmayacağı belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ateşkes planına ilişkin sabah saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

‘ATEŞKES BU GECE BAŞLIYOR’

Bakan Çavuşoğlu’nun bu açıklamasından dakikalar sonra Dışişleri’nden “ateşkes bu gece başlıyor” açıklaması geldi. Açıklamada ayrıca ateşkesi bozana müeyyide uygulanacağı bildirildi. Terörle mücadelenin süreceği, anlaşmaya terör örgütlerini dahil edilmediği bildirildi. Yani IŞİD ve PYD/PKK bölgede TSK tarafından vurulmaya devam edecek.