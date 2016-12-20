Karlov suikastıyla ilgili yeni iddialar!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikastın konuşulduğu CNN TÜRK'teki "Ne Oluyor?" programında gazeteci Çetiner Çetin çarpıcı bir detaydan bahsetti. Çetin, "bir polisin yakasındaki rozet pinliyse yakın korumadır ve silah taşır" dedi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikastın konuşulduğu CNN TÜRK'teki "Ne Oluyor?" programında gazeteci Çetiner Çetin çarpıcı bir detaydan bahsetti. Çetin, "bir polisin yakasındaki rozet pinliyse yakın korumadır ve silah taşır" dedi.

Çetin, “Polislerin yakasında bir rozet olur. O rozet eğer pinliyse yakın koruma anlamına gelir. Yakasında pinli rozet olan üzerinde silah taşıyabilir ve X-ray’den de geçebilir” dedi.

Gazeteci Nur Batur ise şahsın daha önce görevden alındığına dair bir bilgi paylaşarak, “Bu şahıs temmuz ayında Diyarbakır’a gidiyor 15 Temmuz’dan önce Ankara’ya izinli olarak dönüyor. Geliyor, geldikten sonra bir kaç gün Ankara’da kalıyor. Ve sonra görevden alınıyor sonra tekrar iade ediliyor. Bu şahısla ilgili bir soruşturma var bu kişinin bu kadar rahat hareket etmesi o da ayrı bir soru işareti” diye konuştu.