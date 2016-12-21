Savcı konvoyuna saldıran DHKP-C çıktı

İstanbul'da, Savcı Evliya Çalışkan'ın konvoyuna düzenlenen saldırının arkadasından sol terör örgütü DHKP-C çıktı. TEM Polisinin gözaltına aldığı 3 şüpheli tutuklandı.

Saldırı, 7 Aralık’ta TEM Yolu Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli Savcı Evliya Çalışkan’ın konvoyuna, saldırı düzenledi. Saldırganların açtığı ateş sonucu koruma araçlarına 3 kurşun isabet etti. Koruma polisleri, durmayarak, Çalışkan’ı güvenli bir bölgeye götürdü.

Saldırının ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) soruşturma başlattı. Araştırmalarda saldırganlar tek tek belirlendi. Şüphelilerin DHKP-C üyesi olduğu tespit edildi. Araştırmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için TEM Operasyon Timi tarafından operasyon düzenlendi. Olayla ilgili G.K., R.Ö., U.G.A. gözaltına alındı.

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Şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. TEM ekiplerinin elde ettikleri bilgilerde, saldırganın, Savcı Çalışkan’ı hedef almadığı belirlendi. Saldırının konvoydaki polislere yönelik olduğu ortaya çıkarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.