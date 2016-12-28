Silivri’deki darbe davasında ikinci gün… Tutuklu polislerden olay ifadeler

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin yargılandığı davada, ikinci gün de sanıklar savunmalarını yapmaya devam etti. Sanıklara Bank Asya, Bylock programı ve FETÖ bağlantıları olup olmadıkları soruldu. Mahkeme başkanıyla bazı sanıklar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. "FETÖ yurdunda kaldın mı" şeklindeki soruyu sanık polis " Yurtta rahattım, üç öğün etli yemek vardı. Evde kalsaydım yemeği, çayı ben yapacaktım. Açık söyliyeyim. Ben parasına bakarım, nerede ucuz orada yerim. Sonra sınıf arkadaşlarımızla ev tuttuk. Bir daha da onlarla görüşmedim." diye yanıtladı.

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin yargılandığı davada, ikinci gün de sanıklar savunmalarını yapmaya devam etti. Sanıklara Bank Asya, Bylock programı ve FETÖ bağlantıları olup olmadıkları soruldu. Mahkeme başkanıyla bazı sanıklar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. "FETÖ yurdunda kaldın mı" şeklindeki soruyu sanık polis " Yurtta rahattım, üç öğün etli yemek vardı. Evde kalsaydım yemeği, çayı ben yapacaktım. Açık söyliyeyim. Ben parasına bakarım, nerede ucuz orada yerim. Sonra sınıf arkadaşlarımızla ev tuttuk. Bir daha da onlarla görüşmedim." diye yanıtladı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Koruma Büro Amiri olarak görev yapan tutuklu sanık Adil Tiftik, kalkışma günü sorumluluğundaki polislere, askerler gelirse direnmemeleri, teslim olmaları yönündeki çağrısına ilişkin iddiayı kabul etmedi. Olay günü görev yerine neden gitmediği sorusuna ise, engelli oğlunun ateşinin yükselmesi sebebiyle gidemediğini beirtti. Ev aramasında bulunan ve Türkçe Olimpiyatları organizasyonu tarafından düzenlenen FETÖ’nün faaliyetlerinin anlatıldığı CD’ye ilişkin soruya ise “Kütüphanemde geçmişe dönük film CD’leri ile çocuğuma ait oyun CD’leri vardı. Sorduğumda bunların içinde çıktığı belirtildi. Bu CD’lerin içinden çıkmış, bu konuda başka bilgim yok” diye konuştu.

BANK HESABI SORULDU

Tutuklu sanık, komiser Şahin Uluöz de polislere, askerlere teslim olmaları yönünde talimat verdiği iddialarını reddetti. Bank Asya’daki hesabının hatırlatılması üzerine Uluöz, Hakkari’de görev yaptığı 2008 yılında, kredi kartı almak ve KGS almak için Bank Asya’da hesap açtığını, 2015 yılında da kapattığını söyledi. Mahkeme Başkanı Fikret Demir, “17-25 Aralık sonrası televizyonlarda da gördük. FETÖ’nün talimatıyla Bank Asya’ya gidip para yatıran teyzeler bile oldu. Bu dönemde siz neden hesabınızı kapatmadınız?” sorusuna Uluöz, en yakın banka şubesinin Van’da olması nedeniyle Bank Asya’daki hesabına devam ettiğini, İstanbul’a tayin olduktan sonra da ihtiyaç duymadığı için kapattığını söyledi. Bank Asya’ya para yatırması konusunda da kimseden talimat almadığını söyledi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Çevikkuvvet Şube Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak görev yaparken tutuklanan sanık Ferhat Apa, darbe girişimi gecesi Facebook üzerinden yaptığı iddia edilen, “Birileri sizi sokağa çıkmaya davet ederse itibar etmeyin, karanlık sokaklarda vatandaşın işi yoktur, sosyal medya kahramanları ve havuz medyasına itibar etmeyin” paylaşımı soruldu. Böyle bir paylaşımı kendisinin yapmadığını ifade eden Apa, Bank Asya’da hesabının olmadığını, Bylock kullanmadığını herhangi bir terör örgütüyle irtibatının olmadığını savundu. Mahkeme Başkanı Demir, “FETÖ örgütüyle bağlantın oldu mu?” sorusuna sanık Apa, “Hayır” diye cevap verdi.

“HAKKIMDA SORUŞTURMA YAPAN POLİS DE AÇIĞA ALINDI”

Tutuklu sanık Hakan Pekyılmaz da savunmasında, personel eksikliğinden dolayı 12-12 çalıştıklarını, ayrıca içine kapanık biri olduğunu ve çok kimseyle konuşmadığını söyledi. Polis lojmanında kapıları kapatıp engellediği iddialarına ilişkin şunları söyledi; “Ben kesinlikle kapıları kapatmadım. Açma kapama düğmesi bizde yoktur. Biz sadece güvenlik tedbiri alırız. Şekerim çok yükselmesine rağmen görevimi yaptım. Gece yarısı İsmail Tuna, kulübeme geldi, benim uyuduğumu iddia ederek, emir ve talimat verdi. Ben kendisini iteklediğim için, aramızda husumet oldu. Büro amirimi aradı, bu personeli görmek istemiyoruz diyerek, ilçedeki noktaya görevlendirdi. Benim hakkımda soruşturma yapanlar açığa alındı. Evime gidip üstümü değiştirdiğim iddiaları var bunları kesinlikle kabul etmiyorum” diye konuştu.

“BOŞBOĞAZLIĞININ CEZASINI ÇEKİYORSUN HERHALDE”

Bir başka sanık Ali Bozan savunmasında, hakkındaki iddialarla ilgili whatsapp’taki yazışmalarda espiri yaptığını, emoji koyduğunu, konuşmalarda da espiri yaptığını söylediğini, sosyal medyada gördüğü iletileri grupta sırf muhabbet amaçlı yazdığını anlattı. Bozan, “Emniyette pasif olarak görev yaptım. Koruma büroda bu yüzden paylaştığım yazıların arkadaşlarımı rahatsız etmek amacıyla değildi. Grupta 65 kişiyiz. Hepsini de tanımıyorum. Grupta Genelkurmaylığın yazısını da paylaştım. Diyarbakır’a kaçmayı düşünsem bunu söyler miyim? Kaçmayı düşünen insan, kaçtığını söyler mi? Ayrıca darbeyi yapan kim FETÖ’cüler. Darbeyi yapanlardan kaçıyorum” dedi. Mahkeme Başkanı Demir, “Boşboğazlığının cezasını çektiğini düşünüyorsun herhalde” sözüne sanık Bozan, “Evet efendim. Hepsi espri mahiyetindeydi.” diye cevap verdi.

Bunun üzerine başkan Demir, “Konuşmalarda dolara girmişsin, stoklara, beyaz eşyaya girmişşin. Bilemiyorum az önce söylediğim şey hafif kaldı herhalde” demesi üzerine sanık Bozan da “O anda dolar 3 lirayı geçti, ben de bilgi amaçlı paylaştım, saçma tabi doğrudur” dedi.

“BYLOCUK’U BLOG SAYFASI SANDIM”

Sanık Bozan, FETÖ yurdunda kaldın mı sorusuna, üniversite okuduğu dönem devlet yurduna yerleşemediği için bir arkadaşının kendisini yurda çağırdığını anlatarak, “Gidip yurda baktım, on numara yer. Yerler halı gerçekten güzel yerdi. Çalışanlar bayram iznine gidecek diye bizi çıkardılar. Sonra bizi yurda götürmediler. Yurtta rahattım, üç öğün etli yemek vardı. Evde kalsaydım yemeği, çayı ben yapacaktım. Açık söyliyeyim. Ben parasına bakarım, nerede ucuz orada yerim. Sonra sınıf arkadaşlarımızla ev tuttuk. Bir daha da onlarla görüşmedim.” diye konuştu Mahkeme başkanının “Bylocuk kullandın mı?” sorusuna ise, Bylocuk’u bana sordular, ben blog sayfası sandım” şeklinde cevap vererek kullanmadığını söyledi. (Ümit TÜRK/DHA)