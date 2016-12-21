Başına ateş ederek intihar etti

KAYSERİ’nin Pınarbaşı İlçesi'nde bunalıma girdiği öne sürülen 23 yaşındaki Berat Yürük, tabanca ile başına ateş açarak, intihar etti.

Olay, Pınarbaşı İlçesi'nde meydana geldi. Berat Yürük elinde bulunan tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan yakınları Yürük’ün bulunduğu odaya koştu. Yürük’ü kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yürük’ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA