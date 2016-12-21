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Son Dakika: Başına ateş ederek intihar etti

Başına ateş ederek intihar etti
14:3621 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Başına ateş ederek intihar etti
Başına ateş ederek intihar etti

KAYSERİ’nin Pınarbaşı İlçesi'nde bunalıma girdiği öne sürülen 23 yaşındaki Berat Yürük, tabanca ile başına ateş açarak, intihar etti.
Olay, Pınarbaşı İlçesi'nde meydana geldi. Berat Yürük elinde bulunan tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan yakınları Yürük’ün bulunduğu odaya koştu. Yürük’ü kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yürük’ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

DHA

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