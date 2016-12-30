Konya'da kar yağışı etkili oldu

KONYA'da 10 gündür aralıklarla yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı bazı kesimlerde 80 santimetreye kadar ulaştı.

Bu süreçte öğrenciler toplam 5 gün bouynca kar tatili yaptı. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'nın sonbahar dönemini yağışsız geçirmesi nedeniyle şu anda yağan kar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Karın yüksekliği bazı kesimlerde 80 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle bugün uçak seferleri iptal edildi. Kenti çevre yollara bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta karayolu ise kar yağışı ve tipi nediyle zaman zaman ulaşıma kapandı. Polis, zincirsiz ve çekici türü araçların geçişine izin vermedi. Kent merkezini beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntülerde oluşturdu.

DHA