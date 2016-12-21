Mersin, teröre karşı mitingle kenetlenecek

MERSİN'de siyasi parti başkanları, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları, ortak basın toplantısı düzenleyerek terörü lanetledi, cumartesi günü düzenlenecek 'Barış ve Kardeşlik için Bayrağını Al da Gel Mitingi'ne katılım çağrısı yaptı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) düzenlenen toplantıda, birçok siyasi partinin il başkanları, TOBB'a bağlı oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları ile ekonomi aktörleri ortak bir dilde birlik vurgusu yaptı. Cumartesi günü 12.00'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndan başlayarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılacak yürüyüş ve sonunda gerçekleştirilecek mitinge binlerce kişinin katılması beklenirken, kentin kırmızı beyaza bürünmesi hedeflenecek.

MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, teröre, şiddete ve binlerce yıllık kardeşliği bozmaya çalışan tüm mihraklara karşı durma konusunda kararlılıklarını göstermek için mitingde yer alacaklarını söyledi.

DHA