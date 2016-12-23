Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla Haberi: Muğla'da kar yağışı

Muğla'da kar yağışı
14:3523 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Muğla'da kar yağışı
Muğla'da kar yağışı

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Yılanlı ve Göktepe Mevkileri'nde trafik ekipleri sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, yüksek kesimlerde kar yağışı başlayınca birçok kişi soğuğa aldırış etmeden kar keyfi yapmak için bölgeye gitti. Yılanlı Mevkisi'nde etkili olan kar yağışı ile yer yer buzlanma ve sis sürücüler için tehlike oluşturdu. Hazırlıksız yakalanan sürücüler kent merkezine dönerken, bazıları zincir takarak yoluna devam etti.
Göktepe Mevkisi'nde de trafik ekipleri, sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yolda kalan araçlar ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makineleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Yılanlı Mevkisi'nin bazı noktalarında kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar