Muğla'da kar yağışı

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Yılanlı ve Göktepe Mevkileri'nde trafik ekipleri sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, yüksek kesimlerde kar yağışı başlayınca birçok kişi soğuğa aldırış etmeden kar keyfi yapmak için bölgeye gitti. Yılanlı Mevkisi'nde etkili olan kar yağışı ile yer yer buzlanma ve sis sürücüler için tehlike oluşturdu. Hazırlıksız yakalanan sürücüler kent merkezine dönerken, bazıları zincir takarak yoluna devam etti.

Göktepe Mevkisi'nde de trafik ekipleri, sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yolda kalan araçlar ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makineleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Yılanlı Mevkisi'nin bazı noktalarında kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

DHA