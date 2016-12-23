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İzmir Haberi: Sobadan sızan gaz can aldı

Sobadan sızan gaz can aldı
02:1123 Aralık 2016
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Sobadan sızan gaz can aldı
Sobadan sızan gaz can aldı

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki Sabit Şender hayatını kaybetti.

Olay, Ketenci Mahallesi Tekir Sokak numara 7'de meydana geldi. Sabit Şender ve eşi Emine Şender'den (75) haber alamayan yakınları eve gittiklerinde çifti yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabit Şender'in sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Baygın haldeki Emine Şender ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şender'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sabit Şender'in cenazesi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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