Sponsor ev kadını

ANTALYA'da tenis tutkunu ev kadını 45 yaşındaki Hatice Yaveri, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nün (ATİK) düzenlediği turnuvalara sponsorluk desteği veriyor.

Antalya'da oturan 4 çocuk annesi Hatice Yaveri, 5 yıl önce arkadaşlarının önerisiyle tenise başladı. ATİK başta olmak üzere, Antalya'daki spor kulüplerine giderek tenis oynamayı sürdüren Hatice Yaveri, yarıştığı Türkiye şampiyonalarında çok sayıda derece elde etti. Son olarak çiftler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Hatice Yaveri, Milli Takım Teknik Heyeti'nin de dikkatini çekti.

Milli takım seçmelerine çağrılan Hatice Yaveri, TTF'nin bu yıl yaptığı tüm klasman maçlarına da katıldı. Klasman maçlarında birincilikler kazanan Hatice Yaveri hemşire, ancak çalışmıyor. Eşi kalp damar cerrahı olan Hatice Yaveri, soyadlarını taşıyan Özel Sağlık Hizmetleri adlı işyerinin de ortağı. Şirkete gitmeyerek evde çocuklarına bakan Yaveri, ortağı olduğu şirketten gelen parayla da turnuvalara sponsorluk desteği veriyor.

Eşinin 'Reklam olur' düşüncesiyle sponsorluk yaptığı organizasyonlara şirket adını vermediğini belirten Hatice Yaveri, “Tanıtım afişlerinde sadece adım ve soyadım yazıyor. Bundan da keyif alıyorum. Neticede amacı sadece spor olan organizasyonlara maddi katkı sağlamak beni de mutlu ediyor. Turnuvaların bazen top, bazen kupa, bazen de sporculara vaat edilen maddi giderlerini karşılıyorum. Her turnuvanın da ciddi maliyeti var" dedi.

Bugüne kadar, Geleneksel Altın Portakal Tenis Turnuvası, Geleneksel Haşmet Tur Tenis Turnuvası, Geleneksel Hürriyet Akdeniz Tenis Turnuvası, Falez Bahara Merhaba Tenis Turnuvası, TTT Akademisi Bahar Turnuvası gibi organizasyonlara sponsorluk yaptığını belirten Hatice Yaveri, “Benim sayemde birçok şirket ve firma da son dönemlerde sponsor olmaya başladı. Böyle bir olaya öncülük ettiğim için de mutluyum" dedi.

Hatice Yaveri'nin, uluslararası atletizm yarışmalarında da dereceleri bulunuyor.

DHA