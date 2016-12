Yoksula 'Askıda simit'

İZMİT kent merkezinde simitçi 44 yaşındaki İsmail Mersin yoksullar için tezgahında 'Askıda simit' kampanyası başlattı. Her gün müşterilerinden 10 kişi birer simit parası verirken, simitler yoksullara ücretsiz veriliyor.

Hürriyet Caddesi'nde simit tezgahı bulunan İsmail Mersin, 'Askıda simit' kampanyası başlattı. 5 yıldır aynı yerde simitçilik yapan İsmail Mersin'in kampanyasına her gün 10 müşterisi birer simit alarak destek oluyor. Günde yaklaşık 250 simit satan İsmail Mersin tezgahına "Gerçekten parası olmayan Allah rızası için simit alabilir" yazısını da asarak kendisi de gücünün yettiği kadar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz simit veriyor. İsmail Mersin simit almaya gücü yetmeyen vatandaşlarla simitlerini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yaklaşık 5 yıldır simitçilik yapıyorum. Parası olmayan insanlar simit almak istiyorlar. Ben de başlattığım askıda simit kampanyası ile onlara destek olmaya çalışıyorum" dedi.

Askıda simit kampanyasına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Mersin, "Kampanyaya destek olan 10 duyarlı insan var. Her gün askıda simit kampanyasına destek oluyorlar. Ayrıca onun dışında gerçekten parası olmayanlara da Allah rızası için para almadan simit veriyorum. Kampanyayı gören vatandaşlar beni tebrik ediyorlar" diye konuştu.

Para vererek çocuklarına simit alan Enes Kartal kampanyayı görünce İsmail Mersin'i tebrik ederek, "Kampanya yapan simitçiden Allah razı olsun. Güzel bir uygulama başlatmış. Umarım bütün simitçilere örnek olur" diye konuştu.

DHA