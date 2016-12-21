El Bab’ta saldırı: Dört asker şehit, 15 asker yaralı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde, terör örgütü IŞİD unsurları saldırdı. İlk belirlemelere göre saldırıda dört asker şehit oldu, 15 asker de yaralandı.TSK'dan yapılan operasyon açıklamasında "açılan ateşler sonucunda muhtelif büyüklükte 47 barınma alanı vurularak imha edilmiş; tespit edilebilen en 45 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir." denilerek IŞİD'e verdirilen zaiyata yönelik bilgi verildi.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde, terör örgütü IŞİD unsurları saldırdı. İlk belirlemelere göre saldırıda dört asker şehit oldu, 15 asker de yaralandı.TSK'dan yapılan operasyon açıklamasında "açılan ateşler sonucunda muhtelif büyüklükte 47 barınma alanı vurularak imha edilmiş; tespit edilebilen en 45 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir." denilerek IŞİD'e verdirilen zaiyata yönelik bilgi verildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtaları tarafından El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedeflerin yoğun olarak ateş altına alınmaya devam edildiği belirtilerek, “Son alınan bilgiler ışığında bu sabahtan şu ana kadar; 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet Doçka monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı, Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları ve yine topçu birliklerimizce açılan ateşler sonucunda muhtelif büyüklükte 47 barınma alanı vurularak imha edilmiş; tespit edilebilen en 45 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin telsiz konuşmalarında büyük bir panik içinde oldukları rahat bir şekilde izlenmektedir. Çok sayıda teröristin de yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de öğrenilmektedir” denildi.

TSK: AĞIR YARALILAR VAR

TSK’dan yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, şehit sayısı 4’e yükseldi. Şu an itibariyle bölgede çatışmalar yoğun olarak devam etmektedir. Yaralı sayımız 15′ e yükselmiştir. Yaralılardan bazılarının durumu ağırdır” denildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI ALTINDA ŞEHİT VE YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

IŞİD saldırısının püskürtülmesinin ardından yaralıların sınır hattına taşınması için çalışma başlatıldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenilirken, yaralı askerlerin getirileceği Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde teyakkuz durumuna geçildi. Hain saldırıda şehit düşen askerlerin de bölgeye sevk edilen ambulans ve helikopterler ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na taşınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.