Şimdi darbe oldu mu olmadı mı?..

Darbe Araştırma Komisyonu kuruldu,

ilk yorumu Cumhurbaşkanı yaptı:

“Ondan bir şey çıkmaz…”

*

Komisyon başkanı seçildi; televizyonlarda Hoca Efendi'nin avukatlığını

yapmakla ünlü birisi…

Niçin?..

“Ondan bir şey çıkmasın” diye…

*

Komisyon, çalışmalarına başladı; Komisyon başkanlığına, Hoca Efendi'nin ekranlarda avukatlığını yapanın yanına “Hoca Efendi bin yıllık Türk büyüğüdür… Shakespeare gibidir maşallah” diyen AKP milletvekili oturdu…

Başladılar araştırmamaya…

Cumhurbaşkanının “Darbeyi ondan öğrendim” dediği enişteyi komisyona çağırdılar…

Enişte “Gelmem” dedi…

Bunlar da Rusya'dan Putin'in danışmanı Aleksandr Dugin'i çağırdılar, bilse bilse

o bilir diye…

*

Bu arada komisyonun uzman kişisi

ortadan kayboldu…

FETÖ'cüymüş, tüymüş…

*

“Ulan darbeyi yapanlar asker, siz hep sivilleri çağırıyorsunuz” denilince, emekli olmuş ne kadar general varsa komisyona geldi, hikaye anlattılar…

Ama darbenin içinde olan, kendi askerleri darbe yapan, üstelik darbe gecesi paketlenen, asıl önemlisi bu darbeden iktidarın haberinin olup olmadığını bilen Genelkurmay Başkanı Akar'ı çağırmadılar…

*

Darbe Komisyonu oturmaktan sıkılınca,

yerinde incelemek üzere Marmaris'e gittiler…

Olay yerinde AKP ve MHP'li komisyon

üyeleri, duvardaki deliğin kurşun deliği

olduğuna karar verdiler… AKP'li üye deliğe yakından bakıp “Gördüğünüz gibi arkadaşlar, demek sıktı ki delik var, Marmaris'in adı Gazi Marmaris

olsun” dedi…

Arkasından hep birlikte Fatiha okundu…

*

Ve geldik; önceki gün komisyon, Adalet Bakanlığı'na “Darbecileri dinleyebilir miyiz?” diye yazı yazdı, gelen yanıt kısa

ve özdü:

“Dinleyemezsiniz…”

Ve konu kapandı…

*

Ama emin olun bu komisyon farkında olmadan birçok şeyi kanıtladı:

Bir:

Darbenin gerçek yüzünü bilenlerin konuşmasını istemiyorlar…

İki:

Demek ki gizlemek istedikleri bir sürü

şey var…

Üç:

Araştırma Komisyonu somut bir şey

bulamadığına göre; şimdi darbe var mı,

yok mu?..

*

Hakikaten çok komik…

Millet olarak bu oyunu anlayıncaya kadar siz güleceksiniz…

Sonra biz…